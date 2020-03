Francesco Tristano, estrella en la primera jornada del Mutek Barcelona

La 11ª edición del festival Mutek, que se celebra hasta el día 7 en una docena de espacios repartidos por Barcelona, arranca este jueves con varias actuaciones, entre otros, del pianista luxemburgués Francesco Tristano.

Mutek, evento especializado en arte digital y música electrónica, con sedes por todo el mundo (Montreal, México DF, Tokio, San Francisco, Dubai y Buenos Aires), ofrecerá hasta la madrugada del próximo domingo más de una treintena de directos y sesiones de djs, repleta de premieres mundiales y de debuts de artistas en España.

No es el caso de Francesco Tristano, prestigioso compositor e intérprete afincando en Barcelona que combina piano y sintetizadores y que presenta "Pianorig Sessions", una experiencia sensorial inmersiva, donde el sonido de su instrumento crea una "intrincada amalgama de luz y diseño".

También este jueves, y dentro del programa X/Visions, actúa la artista de pop experimental Lucinda Chua, mientras que Tomoko Sauvage mostrará el rendimiento de su sintetizador electro-acuático natural.

El programa musical del jueves se clausura en el programa Nocturne, orientado al beat de la escena underground y vanguardia, en este caso un cartel formado por el dj y productor francés de techno Hayden, la productora portuguesa Bleid, que protagonizará un vivo, y la italiana Tadleeh, nacida en India, cuya música combina estructuras barrocas y arreglos de batería de alta tecnología.

Los programas "Nocturne" de este Mutek 2020, que congregan la mayor parte de la actuaciones, ponen el foco en la diversidad, el descubrimiento, la autenticidad y el riesgo, señalan desde la organización, y en esta línea se unen proyectos locales como el colectivo de house Mainline, con la premiere de su show en directo, o la Dj colombiana del colectivo Maricas, ISAbella que tocará junto la rusa Vlada.

El australiano DJ Plead, que debuta en Barcelona con su mezcla de beats de club con R&B y pop y música tradicional libanesa, la mezcla dub trance del británico Barker o el estreno del nuevo directo de la productora canadiense D.Tiffany, forman parte del cartel internacional.

Además, se suman al programa Nocturne en los escenarios Nitsa/Astin artistas experimentados como la DJ británica Jane Fitz, residente de la Pickle Factory londinense, o Deadbeat, que estrena en España su proyecto "LNOE (Last night on Earth) on Dub"

Dirigido a generar conexiones entre lo local y lo internacional, el programa Play (Antigua Fábrica Estrella Damm) acogerá por su parte el proyecto del canadiense Aquarian, también debutante en Barcelona con el directo de su último trabajo, "The snake that eats itself".

En colaboración con la Fundación Japón, el programa Play se complementa con los debuts del japonés YPY, que trae un set directo de ambient creado con casetes analógicos y cintas magnéticas, y de Meitei, que presentará "Komachi", álbum destacado como uno de los mejores del año por medios como Pitchfork, en el que canalizado influencias del arte tradicional con sonidos recientes, como el ambient de los ochenta.

La Fábrica Estrella Damm será también escenario de la premiere mundial del directo de la catalana-marroquí Ikram Bouloum, impulsado por el festival, en colaboración con el proyecto "MUSE, A New Wave in the Mediterranean".