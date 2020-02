Franco-argentina Bejo y brasileño Mendonça Filho, en el jurado de la Berlinale

La actriz franco-argentina Bérénice Bejo y el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho estarán entre los miembros del jurado internacional de la Berlinale, que presidirá el actor británico Jeremy Irons, informó hoy la dirección del festival de cine berlinés, que se inaugurará el próximo día 20.

Bejo, conocida internacionalmente por su papel en "The artist", y Mendonça Filho, crítico y director de cine, han sido incluidos en el equipo que, como se había anunciado hace unas semanas, dirigirá Irons. Los restantes miembros serán la productora alemana Bettina Brokemper, la directora palestina Annemarie Jacir, el realizador estadounidense Kenneth Lonergan y el actor italiano Luca Marinelli.

Al jurado le corresponderá entregar los Osos de la sección oficial del festival, que en esta 70 edición tendrá 18 películas a concurso. Entre los filmes seleccionados están "The roads not taken", dirigida por la británica Sally Potter y con el español Javier Bardem como protagonista, así como "Siberia", del estadounidense Abel Ferrara , y "There is no Evil", del iraní Mohammad Rasoulof.

De América Latina competirán "El prófugo", el segundo largometraje de la argentina Natalia Meta, y la brasileña "Todos os mortos", de Caetano Gotardo y Marco Dutra. Habrá una notable presencia de cine asiático a concurso: el surcoreano Hong Sangsoo competirá con "Domangchin yeoja" -"The woman who ran"-; el taiwanés Tsai Ming-Liang lo hará con"Rizi" y el camboyano Rithy Panh con el documental "Irradiés".

La cinematografía francesa estará presente a través de "Effacer l'historique", de Benoît Delépine y Gustave Kervern, y del veterano Philippe Garrel, con "Le sel des larmes". Y Alemania buscará su Oso con "Undine", de Christian Petzold, y "Berlin Alexanderplatz", un filme dirigido por el germano-afgano Burham Qurbani, que traslada al mundo actual la célebre novela de Alfed Döblin.

PREMIOS A NUEVOS TALENTOS

La Berlinale introducirá este año, el primero bajo la dirección colegiada del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek, una nueva sección a dedicada a talentos emergentes, llamada "Encounters". Entre los quince filmes seleccionados están la argentina "Isabella", de Matías Piñeiro, y la franco-colombiana-brasileña "Los conductos", de Camilo Restrepo.

Su jurado estará integrado por la directora chilena Dominga Sotomayor, su colega alemana Eva TroBisch y el japonés Shòzo Ichiyama, informó asimismo hoy el festival.

Asimismo entre los premios oficiales del festival estará el de mejor ópera prima entre los filmes de la sección oficial y las de Panorama, Forum y Generation. Integrarán su jurado el cineasta español Gonzalo de Pedro Amatria, junto con el serbio Ognjen Glavonic y la agipcia Hala Lofty.

UN SALINGER FUERA DE CONCURSO Y UN OSO HONORIFICO A HELEN MIRREN

La 70 edición de la Berlinale será inaugurada con el estreno mundial de la película "My Salinger Year", que se exhibirá fuera de concurso. Se trata de un filme del guionista y realizador Philippe Falardeau, interpretado por Sigourney Weaver, Margaret Qualley y Douglas Booth, que toma como eje temático al escritor de culto J.D. Salinger.

A lo largo de los diez días de festival se proyectarán unas 350 películas en sus distintas secciones. Se rendirá asimismo homenaje a la actriz británica Helen Mirren, que recibirá un Oso de Oro de Honor al conjunto de su carrera.