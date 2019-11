"Frozen 2" congela los dramas de Mario Casas y Benito Zambrano en cines

El cuento de amor fraternal que conquistó la taquilla en 2013 al ritmo de "Let it go" vuelve a la cartelera española en "Frozen 2", una cinta con dilemas existencialistas que se enfrentará a un Mario Casas convertido en un padre protector y vengativo en "Adiós", el nuevo largometraje de Paco Cabezas.

MIEDO A LA DIFERENCIA Y MADUREZ EN LA VUELTA DE "FROZEN"

Seis años después de convertirse en la cinta animada con mayor recaudación de la historia, llega la segunda entrega de "Frozen" con dos princesas más maduras. Elsa deberá comprender el origen de sus poderes en una viaje emocional en el que la acompañará su hermana Anna, su reno Sven y el tierno muñeco de nieve Olaf.

La famosa princesa es "alguien con temor a usar sus poderes y que siente soledad por esa diferencia" según declaró en una entrevista reciente a Efe Jennifer Lee, que codirige la saga junto a Chris Buck.

EL "ADIÓS" DE MARIO CASAS CONVERTIDO EN UN PRESO VENGATIVO

Mario Casas vuelve a ponerse a las órdenes de Paco Cabezas nueve años después de "Carne de neón" en "Adiós", un 'thriller' dramático ambientado en los bajos fondos sevillanos en el que forma un matrimonio con la malagueña Natalia de Molina.

Se trata de una historia de justicia y venganza en un entramado de corrupción policial y narcotráfico que queda al descubierto a raíz de la muerte accidental de la hija del matrimonio.

UN VIAJE PELIGROSO A LA "INTEMPERIE" DE LA ESPAÑA DE POSGUERRA

Ocho años después de "La voz dormida", Benito Zambrano vuelve al largometraje con "Intemperie", adaptación del libro homónimo de Jesús Carrasco que cuenta la historia de un niño de la posguerra que escapa de su pueblo arrasado por la violencia para cruzar una llanura árida en la que coincidirá con un capataz (Luis Callejo) y un solitario cabrero (Luis Tosar).

"HISTORIA DE UN MATRIMONIO", EL AMOR QUE SURGE CUANDO LLEGA EL FIN

Scarlett Johansson y Adam Driver interpretan a una pareja en proceso de divorcio con un hijo en común y un sinfín de heridas que se reabren en el nuevo filme de Noah Baumbach que podrá verse en cines antes de llegar a Netflix el próximo 6 de diciembre.

"ARAÑA", UNA INMERSIÓN EN LAS HERIDAS AÚN ABIERTAS DE CHILE

En la cinta que representará a Chile en los Goya y los Óscars de 2020, "Araña", Andrés Wood ha contado con María Valverde y la argentina Mercedes Morán para narrar la caída del gobierno de Salvador Allende y ponerlo en relación con el ultranacionalimo aún presente en la sociedad chilena.

"LOS MISERABLES" DE VÍCTOR HUGO LLEGAN AL SIGLO XXI

La también candidata a los Óscars 2020 por Francia es la ópera prima de Ladj Ly. La cinta establece un paralelismo entre la icónica obra de Víctor Hugo de la que toma el nombre y los disturbios de 2005 que se desataron tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen africano mientras escapaban de la policía en Montfermeil, el mismo escenario de la novela.

"LA VIDA INVISIBLE DE EURÍDICE GUSMAO" Y SU HERMANA INSEPARABLE

El melodrama brasileño de Karim Aïnouz cuenta la historia de Eurídice y Guida, dos jóvenes hermanas muy unidas a las que su padre obliga a vivir en lugares distintos. Las chicas del Río de Janeiro de los 50 deberán tomar el control de sus destinos en la adaptación del libro homónimo de Martha Batalha.

"¿DÓNDE ESTÁ MI CUERPO?", SE PREGUNTA UNA MANO CORTADA RESENTIDA

La cinta de animación "¿Dónde está mi cuerpo?", ganadora en la Semana de la Crítica de Cannes 2019, tendrá un estreno limitado en salas antes de su llegada a Netflix el próximo 29 de noviembre. En la película debut del francés Jérémy Clapin una mano cortada va en busca del cuerpo al que pertenece deambulando por París.

RESINES SE ESTRENA COMO DIRECTOR EN "HISTORIAS DE NUESTRO CINE"

Antonio Resines toma la voz narradora y directora de "Historias de nuestro cine", un documental que surgió a raíz del libro de memorias del actor y que cuenta anécdotas curiosas de una larga lista de actores y directores como Verónica Forqué, David Trueba, Carlos Boyero o Ana Belén.

"CÓMO SER UN FRENCH LOVER" RICO Y SIN ESFUERZO

Tras ser abandonado por su mujer de 80 años, que se va con un joven apuesto, un 'gigoló' retirado le pide ayuda a su sobrino adolescente para encontrar a su siguiente multimillonaria en la cinta del francés Olivier Baroux "Cómo ser un french lover".

"ARDARA", ESPLENDOR Y OSCURIDAD DE LA JUVENTUD

La ganadora del Goya a mejor actriz revelación en 2018 por "Verano 1993", Bruna Cusí, protagoniza "Ardara", una película financiada por micromecenazgo que gira en torno al encuentro de tres jóvenes en Irlanda en una etapa tormentosa para todos. Raimon Fransoy y Xavier Puig se estrenan como directores con este largometraje.

"EL CUARTO REINO. EL REINO DE LOS PLÁSTICOS" DE CINCO SOÑADORES

René, Walter, Eugene, Pier y Ana son cinco emigrantes que querían vivir el sueño americano, pero en la actualidad se enfrentan a una realidad distinta como trabajadores en un centro de reciclaje en Nueva York, tal y como retrata el documental de Adán Aliaga y Ález Lora, "El cuarto reino. El reino de los plásticos".

"UN AÑO MÁS", UN PINTOR CON SÍNDROME DE DOWN QUE CELEBRA LA VIDA

Paco Bernal es un pintor con síndrome de Down. Pese a las adversidades que se le presentan, está decidido a celebrar su 54 cumpleaños con la ayuda de su familia, una fiesta que el director Julio Suárez convierte en ejemplo de resistencia y reflexión sobre lo que nos hace diferentes y lo que nos une.

Marisa Montiel