"Gabby Duran & the Unsittables", poder latino y femenino en Disney Channel

Los Ángeles, 8 oct (EFEUSA).- Las aventuras de una adolescente que como niñera debe cuidar de unos extraterrestres son la base de "Gabby Duran & the Unsittables", una serie de Disney Channel cuya protagonista, la joven actriz hispana Kylie Cantrall, dijo que es un ejemplo de empoderamiento y reivindicación para las chicas latinas.

"La comunidad latina es una comunidad muy fuerte. Es una comunidad de la que estoy muy orgullosa de formar parte, ya que soy mitad venezolana. Y creo que es una cosa muy buena que no solo pueda presumir de ello en la vida real sino ahora también la televisión", señaló a Efe Cantrall.

"Hay una estrella latina en Disney que las chicas latinas, y todos, pueden admirar. Es algo bueno para ellas verse a sí mismas en la televisión", añadió esta joven artista estadounidense de 14 años.

"Gabby Duran & the Unsittables", una comedia alocada para los más pequeños que estrenará Disney Channel el viernes 11 de octubre, cuenta en su reparto con otros intérpretes de origen latino como la puertorriqueña Valery Ortiz, que da vida a la madre de Gabby Duran.

"De eso va esta serie: de la familia y de ser capaz de ver a tu gente, a tu cultura... Hicimos un episodio en el que teníamos toda la comida de Venezuela y es el tipo de cosas que me habría gustado ver (en la televisión) cuando crecí", señaló Ortiz.

"Así que ser parte de eso y tener esa representación es simplemente un honor. Estoy muy emocionada y me siento súper orgullosa", agregó.

Creada por Mike Alber y Gabe Snyder, que ya trabajaron con Disney en la serie "Kirby Buckets", "Gabby Duran & the Unsittables" presenta a una adolescente que no tiene muy claro su rumbo vital tras mudarse con su familia a otra ciudad.

Pero todo cambia de repente cuando es contratada como niñera pero no de bebés sino de unos aliens que viven ocultos en la Tierra.

"Hay muchas cosas que no sabe: lo que quiere hacer, cuál es su propósito", reflexionó Cantrall, quien además ha colaborado en la banda sonora de la serie con el tema "I Do My Thing".

"Gabby Duran es empoderamiento femenino, especialmente para mí. Creo que es un buen ejemplo para las chicas porque Gabby Duran no es perfecta. Y creo que eso es algo bueno. ¿Sabes? Resulta cercana. Hay muchas personas que sienten la presión de ser perfectas y que no pueden estar a la altura de los estándares que sus familias esperan de ellos", indicó.

Cantrall también bromeó sobre cómo es eso de ser "la mejor niñera de toda la galaxia".

"Bueno, es muy diferente: fue difícil conseguir la solicitud de empleo pero al final funcionó", ironizó.

"Hay una cercanía entre Gabby Duran y los aliens porque Gabby está tratando de encontrar su meta y se siente muy diferente. Y es lo mismo para los aliens: vienen de otro planeta a la Tierra. Es el mismo rollo de estar como pez fuera del agua", señaló.

Por su parte, Ortiz explicó las dinámicas que se dan entre su personaje Dina y su hija Gabby.

"Gabby es tan fuerte como Dina. Es tan centrada y motivad como ella, así que definitivamente le viene eso de su madre. Pero Gabby es simplemente diferente: tiene una manera de hacer las cosas diferente a como Dina las habría hecho a su edad. Sin embargo, se respetan mutuamente", afirmó.

"Gabby Duran & the Unsittables" se basa en las novelas homónimas de Elise Allen y Daryle Conners y para su adaptación televisiva también ha contado con los actores Maxwell Acee Donovan, Coco Christo, Nathan Lovejoy y Callan Farris, entre otros.