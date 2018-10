Gael García dice que "no hay lugar para la xenofobia" ante caravana migrante

El actor mexicano Gael García Bernal se mostró hoy en contra de la xenofobia y la discriminación a los miles de hondureños de la caravana migrante que están n México y marchan rumbo a la frontera norte con Estados Unidos.

"No hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo y el clasismo en este sentido, alguien en esa postura no se va a entrar en la discusión", advirtió García Bernal en el Festival Internacional de Cine de Morelia (oeste de México).

Durante la presentación a los medios de su película "Museo", García Bernal dijo estar a favor de que los migrantes centroamericanos tengan acceso a visas de trabajo o de tránsito para entrar a México en su cruce hacia Estados Unidos.

El actor de la premiada serie "Mozart in the jungle " afirmó que ofrecerle a los migrantes estas visas evitaría su criminalización y los peligros que afrontan en su paso por territorio mexicano.

"Se viene pidiendo hace muchos años una visa de trabajo, una visa transitoria para que puedan cruzar por México y que en algún momento se puedan quedar si encuentran una vida aquí, que me parece que es lo normal, todos tenemos derecho a estar bien, todos tenemos derecho a buscar algo mejor", dijo García Bernal ante medios de comunicación.

Añadió que el problema no tiene que ver solo con la manera en que los migrantes entran a territorio mexicano sino lo que tienen que pasar una vez que entran y emprenden su camino hacia el norte.

Confesó que él mismo cruzó alguna vez la frontera entre México y Guatemala sin pasaporte por el río Suchiate, el mismo por el que entraron al país cientos de migrantes de la caravana.

García Bernal aseguró que este es un buen momento para retomar la discusión del trato hacia los migrantes y que sea parte de los temas que se abran al debate durante la transición del gobierno nacional.

El actor asistió a una conferencia de prensa de la presentación de "Museo", en la que da vida a Juan, uno de los jóvenes que participó en el robo de piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología de México en 1985.

La cinta es dirigida por Alfonso Ruizpalacios y obtuvo el oso de plata en el Festival de Cine de Berlín por el mejor guión, además de ser nominada al oso de oro a mejor director.

Para García Bernal la película hace "una reflexión muy profunda" acerca de la preservación y el saqueo del patrimonio cultural en México que en ocasiones es necesario para "armar el rompecabezas" del mundo.

"La situación es más compleja que eso, muchas de las cosas que vemos en los museos existen gracias a ese saqueo, gracias a ese momento en el que se ultrajó algo de la tierra y existen posturas interesantes acerca de eso de parte de arqueólogos", aseguró.

"Museo" se estrena el 26 de octubre en 700 salas de México.

Durante nueve días el festival de Morelia reúne a directores, productores y actores de México y otras latitudes, proyecta decenas de películas en su sección oficial, estrenos internacionales y rinde homenaje a realizadores nacionales y extranjeros.