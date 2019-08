Gal Gadot dará vida a la actriz e inventora Hedy Lamarr en una serie limitada

Gal Gadot, muy popular en todo el mundo por su papel como Wonder Woman, dará vida a la actriz e inventora Hedy Lamarr en una serie limitada que está preparando Showtime, informó hoy el canal de televisión en un comunicado de prensa.

Esta serie, que por ahora no tiene título, contará con Gadot no solo como estrella sino también como productora ejecutiva.

Lamarr (1914-2000) fue una singular figura del siglo XX, ya que profesionalmente destacó como actriz pero también como inventora.

Nacida en Austria, Lamarr protagonizó el primer orgasmo femenino en primer plano con la polémica película "Ekstase" (1933) y pasó a la historia como la sensual Dalila del mítico filme de Cecil B. De Mille "Samson and Delilah" (1949), pero fue también una mente privilegiada que inventó una técnica de encriptación precursora del wifi.

La guionista Sarah Treem se encargará de escribir esta serie limitada sobre Lamarr.

Después de brillar en "Wonder Woman" (2017), Gadot volverá a encarnar a esta todopoderosa mujer en "Wonder Woman 1984", secuela que llegará a los cines en junio del próximo año.

El actor Chris Pine y la directora Patty Jenkins regresarán al universo de Wonder Woman en esta continuación a la que se incorporan como fichajes destacados Pedro Pascal y Kristen Wiig.

"Wonder Woman" se convirtió en uno de los grandes éxitos de las películas que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics y recaudó en todo el mundo 822 millones de dólares.

Al margen de su rol como Wonder Woman, con el que también ha aparecido en las cintas "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y "Justice League" (2017), Gadot se ha dejado ver recientemente en la comedia "Keeping Up with the Joneses" (2016) y prestó su voz a la película de animación "Ralph Breaks the Internet" (2018).

En el horizonte, más allá de esta serie limitada, la actriz israelí aparecerá en "Death on the Nile", nueva adaptación de Agatha Christie que abordará el director y actor Kenneth Branagh tras "Murder on the Orient Express" (2017).

Asimismo, Gadot será uno de los vértices del estelar triángulo protagonista de "Red Notice", un largometraje de acción que prepara Netflix y en el que también serán protagonistas Ryan Reynolds y Dwayne Johnson.