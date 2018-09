"Game of Thrones" se alza con el Emmy a la mejor serie de drama

"Game of Thrones" se alzó hoy con el Emmy a la mejor serie de drama, una categoría en la que se enfrentaba a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale".

"El 'show' no existiría sin la locura mágica de George R. R. Martin", concedió David Benioff, uno de los creadores de la serie junto a D.B. Weiss, quien indicó que la serie "es tan buena como la gente que la lleva a cabo".

"Tenemos al mejor reparto y al mejor equipo posible", sostuvo Weiss, quien mencionó en su discurso a España como uno de los lugares donde se ha terminado de rodar el formato estrella de HBO.

"Game of Thrones", la serie más premiada y nominada en la historia de los Emmy, partía como la favorita en la 70 edición de estos premios gracias a sus 22 nominaciones.

De esta manera, la serie recupera el trofeo a la mejor serie dramática que ganó dos años consecutivos, en 2015 y 2016. El año pasado se ausentó de la ceremonia debido al retraso en el rodaje de su séptima temporada, que impidió que pudiera inscribirse a tiempo.

"The Handmaid's Tale", de la plataforma Hulu, fue la vencedora en 2017.