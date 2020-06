García-Jonson: "Me tomaré un gin-tonic, fumaré y veré 'The Crown'" por Sardá

La actriz Ingrid García-Jonson ha perdido hoy a una amiga que le sacaba 60 años; Rosa María Sardá una actriz a la que admira y a la que le gustaría parecerse: "Era una tía muy consecuente en cuanto a cómo trabajaba, lo que decía y lo que sentía, nunca se ocultaba. Quiero ser como Rosa".

La sevillana habla con Efe notablemente emocionada al teléfono. "Estoy muy triste. Es que conectamos enseguida, sus ojos tan vivos, simplemente nos mirábamos y ya sabíamos lo que queríamos cada una", solloza. "Hoy voy a fumarme un cigarro, beberme un gin tocnic y a verme un capítulo de 'The Crown' en su honor", afirma.

Porque cuando se conocieron, Sardá "estaba enganchada" a la serie, con Olivia Colman y Tobias Menzies; "bueno -dice la protagonista de "Ana de día" (2018)- le gustaba el actor, le gustan mucho los actores, es que es muy graciosa", insiste en hablar de ella en presente.

"Trabajar con ella ha sido un aprendizaje continuo, tanto cuando compartíamos escena, como cuando estábamos comiendo. En Lanzarote (donde se rodó esta última cinta, en febrero del año pasado), entre unas cosas y otras lo que más hacíamos era pasar tiempo juntas. Eso ha sido una suerte, conocerla, mirarla", se entrecorta la joven sevillana.

García-Jonson es la nieta de Sofía (Verónica Forqué) en la última película, aún por estrenar, de Ángeles Reiné "Salir del ropero" donde Sardá interpreta a Celia, una mujer católica que llega a la edad madura sin haber cumplido sus deseos, y al final de su vida decide hacer público su amor por su amiga y casarse con ella.

Su amistad ha continuado estos meses en los que ambas estuvieron mandándose "mensajitos". "Yo le preguntaba cómo iba y ella me decía que trabajara mucho. Y que me quería mucho", recuerda la ganadora del Sant Jordi por "Hermosa juventud" (2014), su debut en el cine.

"Ella no le daba mucha bola a lo suyo -el cáncer-. Es una mujer que quería disfrutar y pasárselo bien, y en el rodaje ya sabíamos que estaba mal, pero buscaba que la gente se riera con ella, y cuando alguien gastaba una broma, enseguida estaba ahí".

"Cuando David (Verdaguer) y yo la veíamos un poco triste, entre los dos le decíamos alguna barbaridad o alguna tontería y a ella le cambiaba la cara".

Aunque a la espera del estreno de varias películas, García-Jonson está ahora mismo en el paro, "viendo a ver cuándo se retoma todo", entre otras cosas, su regreso a la obra de teatro "Mujercitas", que espera para otoño.

"No sé, me lo quiero tomar con calma -dice a Efe-. Por suerte tengo ahorros, no quiero sentir la ansiedad esa por trabajar, voy a ver si me enfoco a estar con mi familia en cuanto pueda y en cuidar a la gente que tengo cerca".

Así que, a sus 28 años ha vuelto a estudiar, esta vez "Semiótica y hermenéutica aplicada al teatro contemporáneo" porque le "apetece hacer algo propio; veo 'Fleabag' o la serie de Leti (Leticia Dolera, "Vida perfecta") y me da mucha envidia. Quiero probar a tener esa capacidad. No sé qué saldrá, pero quiero intentar generar algo propio".