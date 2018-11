Garrido: Hoy no está en marcha Madrid Central, sino una parodia

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha indicado que "hoy no está funcionando Madrid Central, sino que está funcionando una parodia más a las que nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento de lo que se llama Madrid Central".

En declaraciones a los periodistas en la inauguración del Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, Garrido ha señalado que "Madrid Central no ha entrado en vigor hoy, sino el día que en se empiece a sancionar a los conductores", lo que "desde luego no deseamos".

Para el presidente madrileño, hoy se ha puesto en marcha "el no Madrid Central, porque lo que tenemos hoy no es Madrid Central, es exactamente la misma situación que ayer, en la que teóricamente ciertos vehículos no pueden circular por Madrid Central, pero circulan todos".

Ha abogado por esperar a que se ponga en marcha ese proyecto que está "sin preparar y sin informes que merezcan ese nombre".

"Tendremos que ir viendo lo que ocurre cuando se ponga en marcha que, al parecer, será en febrero o Dios sabe si nunca por que no sé si al final tendrá la capacidad el Ayuntamiento de poner en marcha el proyecto y multar a los conductores" cuando accedan a esta zona de bajas emisiones, ha subrayado.

Desde esta medianoche está en vigor Madrid Central, un área de 472 hectáreas por la que solo pueden circular los residentes, sus invitados (un máximo de veinte al mes), los coches con etiqueta Cero Emisiones y Eco y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público, además de suministradores y prestadores de servicios, entre otros.

En su primera fase esta medida, estrenada hoy, tendrá un carácter informativo, en el que no habrá multas ni controles de acceso, sino controles aleatorios por parte de agentes que informarán sobre los criterios de circulación.

En un segundo periodo, durante enero y febrero, funcionarán ya las comprobaciones automáticas -cámaras y cruces de matrículas- y el Ayuntamiento comunicará con cartas los incumplimientos, pero las sanciones económicas -de 90 euros o 45 por pronto pago- no llegarán hasta el mes de marzo.