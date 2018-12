Garrido: Madrid Central no ha logrado reducir la contaminación en la capital

El presidente regional, Ángel Garrido, ha señalado hoy que Madrid Central no ha cumplido con su objetivo básico, que era reducir la contaminación en la capital española.

Así lo ha expresado a los periodistas antes de participar en la inauguración de la jornada sobre medio ambiente 'Madrid se juega su futuro medioambiental. Medio ambiente, comunicación y economía circular', organizada por 'Madridiario'.

Al ser preguntado por los primeros días de Madrid Central, Garrido ha insistido en que se ha puesto en marcha el "no Madrid Central" porque todavía no hay sanciones, por lo que todavía "no se pueden calibrar los resultados de este proyecto".

No obstante, el presidente madrileño ha constatado que, a la vista de lo ocurrido el fin de semana, "sí se ha producido es un desplazamiento claro del tráfico a los alrededores", como había advertido la Comunidad de Madrid.

Garrido ha resaltado que el objetivo para que el estaba pensado Madrid Central "no se ha cumplido", ya que "la contaminación sigue igual o peor" y, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid no ha dado ningún dato en relación con la contaminación, "seguramente porque no le interesa".

Se ha mostrado partidario de dejar pasar un tiempo y esperar hasta que entre en funcionamiento Madrid Central, con las sanciones previstas, para poder opinar, aunque ha destacado que "de momento el objetivo básico, que era disminuir la contaminación, parece que no se ha producido".

Desde el pasado 30 de noviembre está en vigor Madrid Central, un área de 472 hectáreas por la que solo pueden circular los residentes, sus invitados (un máximo de veinte al mes), los coches con etiqueta Cero Emisiones y Eco y los vehículos B y C que acudan a un aparcamiento público, además de suministradores y prestadores de servicios, entre otros.

En su primera fase esta medida, estrenada hoy, tendrá un carácter informativo, en el que no habrá multas ni controles de acceso, sino controles aleatorios por parte de agentes que informarán sobre los criterios de circulación.

En un segundo periodo, durante enero y febrero, funcionarán ya las comprobaciones automáticas -cámaras y cruces de matrículas- y el Ayuntamiento comunicará por carta los incumplimientos, pero las sanciones económicas -de 90 euros o 45 por pronto pago- no llegarán hasta el mes de marzo.