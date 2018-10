Gaz Coombes, fundador de Supergrass, en diciembre en Madrid y Barcelona

Gaz Coombes, fundador de la banda Supergrass, ofrecerá dos conciertos sin banda en España el próximo mes de diciembre, según el comunicado de su promotora, que informa que tendrán lugar el día 1 en Madrid y el 2 en Barcelona.

Serán la Sala 0 del Palacio de la Prensa y la sala Sidecar, respectivamente, los espacios que acojan estos "shows" del artista británico, quien recaló este mismo verano en el festival Bilbao BBK Live.

Bajo el brazo traerá su disco "World's strongest man" (2018), tercer álbum a su nombre desde la disolución en 2010 de Supergrass, que se convirtió en una de las más conocidas referencias del "brit pop" de los años 90 gracias a temas como "Alright".

Como curiosidad, Coombes llegará a España con una nueva versión acústica del tema "Oxygen Mask", inspirada en sus últimos conciertos, en los que prescinde de su banda habitual para actuar a rodeado de "un arsenal de instrumentos y efectos".

La carrera en solitario de Coombes arrancó con el disco "Here comes the bombs" (2012), al que siguieron el álbum "Matador" (2015) y el citado "World's strongest man" (2018).