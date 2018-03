Gertrúdix, un actor "con suerte" que hace de su trabajo una experiencia vital

El intérprete Andrés Gertrúdix se considera un actor "con suerte" que, a lo largo de su trayectoria profesional, que hoy ha sido reconocida en la Semana de Cine de Medina del Campo con el Roel de actor del siglo XXI, ha hecho de cada trabajo "una experiencia vital".

En este sentido, durante la rueda de prensa previa a la entrega del galardón, el intérprete madrileño (1977), que ha sido candidato a los Goya por su último papel en "Morir", de Fernando Franco, ha asegurado que "las películas te ayudan a comprender quién eres y lo que quieres ser".

De ahí que sus interpretaciones hayan supuesto una huella en su propia vida, como en el caso de ese último trabajo, en el que se ponía en la piel de un enfermo terminal y de cómo esa situación afecta a la relación con su pareja, lo que acaba convirtiéndose en un canto a la vida.

Además, ha asegurado que "festivales como el de Medina del Campo son muy importantes y es un privilegio formar parte de ellos, porque te permite conocer a las futuras promesas del cine, a gente con mucho talento que tiene ilusión por contar cosas", al tiempo que ha lamentado que no existan "más canales de distribución para los cortometrajes".

A lo largo de su trayectoria, se ha puesto bajo las órdenes de directores como Achero Mañas, con el que ganó el primer premio del certamen medinense, en 1998, con "Paraísos artificiales", Ramón Salazar ("Piedras"), Juan Antonio Bayona ("El orfanato") y el propio Fernando Franco, y con todos ellos "ha conseguido encontrar un lenguaje común".

"Hay directores que tienen respeto, por no decir miedo, a los actores, porque no encuentran el lenguaje para acercarse a ellos, pero es fundamental crear ese vínculo entre ambos, porque estás trabajando con emociones y, en ese sentido, yo he tenido la suerte de que me conocían todos y hemos sabido comunicarnos", ha matizado.

En la actualidad se encuentra grabando una serie de Daniel Calparsoro, "El fútbol no es así", para DirectTV de Latinoamérica, en la que ha podido desarrollar la carrera en la que comenzó, la de periodista -que solo cursó durante cinco meses-, en este caso, deportivo, que sigue al C.D Leonés.

"Se trata de una serie muy potente -con actores como Patricia Vico o su pareja, Marian Álvarez- en la que se aborda el mundo del fútbol no solo desde el punto de vista del deslumbramiento que transmiten los jugadores, que se convierten en referentes, sino de sus tejemanejes, de la cara B, de la corrupción", ha explicado.

Pendiente de estreno, este mismo año, tiene la película de Ibon Cormezana "Alegría, tristeza, miedo, rabia", un director con el que se ha reencontrado después de veinte años y con el que ha descubierto que, "aunque pase el tiempo, los sentimientos permanecen" y que le ha permitido interpretar otro intenso drama, como interno de un psiquiátrico.