Gian Marco y Eva Ayllón lamentan la muerte de José José: "Gracias por tanto"

Los cantantes peruanos Gian Marco Zignago y Eva Ayllón se despidieron este sábado con sentidos mensajes del artista mexicano José José, conocido como el "Príncipe de la Canción".

"Siempre fui tu fan, siempre te tuve en el lugar más alto porque tu voz y tu forma de interpretar eran únicas. Tuve la suerte de ser tu amigo, de conversar y me dieras consejos sobre esta carrera", señaló en sus redes sociales el cantautor peruano, quien colaboró con el artista mexicano en su disco Duetos Volumen 1, donde lo acompañó en la canción "Y qué".

El compositor de "Hoy", recordó además uno de los consejos que lo marcó más de quien fue una de las voces más importantes de la música en español.

"Nunca olvidaré aquel día que nos encontramos en una radio en México y yo andaba de promoción. Me preguntaste: "Mijo, ¿cómo le va con la promo?" De aquí para allá maestro, cansado pero contento (le respondí) Me miró a los ojos y sonriendo con mucha sabiduría me dijo: Mijo...el disco es redondo y pa' que suene hay que darle vueltas. Desde ese día no he dejado de hacerle caso", refirió.

Asimismo Gian Marco, recientemente nominado a Mejor Álbum Cantautor de los Grammy Latino 2019, calificó de un sueño haber podido cantar con José José en su disco de duetos.

"Solo puedo dar gracias a la vida de haber podido compartir con él. José José, maestro. Gracias por tanto, por ese corazón gigante, el eco de su voz se queda grabado en el alma de miles de personas. Hasta siempre maestro", finalizó el peruano.

Por su parte, la cantante peruana Eva Ayllón, quien será reconocida en noviembre próximo en los premios Grammy a la excelencia musical, también se despidió mediante sus redes sociales del intérprete de las afamadas canciones "He renunciado a ti", "La nave del olvido", "El amar y el querer" y "El triste",

"Mi ídolo se fue a los cielos. Ahora ya descansa en paz José José. Gracias mil por tus enseñanzas, por tu voz, por tu arte. Maestro, vivirás en cada canción. Ahora eres inmortal. Gracias, gracias por tanto".

José Rómulo Sosa falleció este sábado en un hospital de Homestead (EE.UU.) a los 71 años y afectado por un cáncer de páncreas.

La periodista Ana María Canseco, allegada a la familia de José José, señaló que la muerte se produjo por complicaciones producidas por esa enfermedad.

"El intérprete estaba siendo atendido desde hace varios meses en dicho hospital, cercano al hogar de su hija Sarita, quien se lo trajo de México para que fuera atendido en Miami", señaló la periodista.