El brasileño Gilberto Gil presentará en Montevideo su espectáculo "Voz e violão"

El reconocido cantautor brasileño Gilberto Gil volverá a Montevideo en mayo de 2019 para presentar "Voz e violão", un concierto íntimo donde mezcla pasado y presente, según informaron fuentes de la organización.

En el espectáculo, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional del Uruguay el próximo 2 de mayo, el público podrá disfrutar de canciones simbólicas como "Toda menina baiana" y "Se Eu Quiser Falar com Deus" y también de temas de su nuevo álbum, "OK OK OK", lanzado en agosto pasado.

El nueve veces ganador del Grammy, a sus 76 años de edad, pretende deslumbrar a los uruguayos con un espectáculo en el que solo estará acompañado por su guitarra.

Luego de ocho años de silencio y tras haber sobrellevado una grave enfermedad, Gil expone en este sexagésimo disco un homenaje a su familia, su nueva bisnieta, sus amigos y médicos, sin dejar fuera sus críticas a la situación política de su país, desangrado por la corrupción y bajo el futuro mando de un presidente ultraderechista elegido en las urnas por la población el pasado 28 de octubre.