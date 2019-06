Gilberto Gil actuará en julio en Vigo durante su gira europea

El Auditorio Mar de Vigo acogerá el próximo 16 de julio uno de los tres conciertos que el músico brasileño Gilberto Gil ofrecerá en Europa, a donde regresa para presentar su último álbum, "Ok ok ok", que vio la luz en 2018, ha informado este miércoles la organización.

Gilberto Gil viaja al Viejo Continente tras una convalecencia que a punto estuvo de costarle la vida y, además de en Vigo, actuará en Barcelona, el día 8 de julio, y en Lisboa, el 19.

Gil es un símbolo de la música popular brasileña, y con este nuevo trabajo vuelve a estar bajo los focos con temas que hablan de la familia, la amistad, la vejez y la enfermedad, pero que le sirven también para cargar contra las patrullas ideológicas, ha dicho el Auditorio Mar de Vigo, hoy, en un comunicado.

A sus 77 años, el músico brasileño, que también fue ministro de Cultura de su país, subirá al escenario acompañado de la cantante brasileña Roberta Sá, nominada en 2007 al Grammy Latino en la categoría de Artista Revelación.

Gilberto Gil debutó en 1967 con el álbum 'Louvação' y fue precursor junto a su amigo Caetano Veloso del movimiento tropicalista, que marca una nueva era en la música y las artes de Brasil y al que luego se unirían músicos como Gal Costa o Tom Zé.

Con 60 discos a sus espaldas y más de cuatro millones de copias vendidas, Gilberto Gil es un referente internacional, como demuestran los numerosos premios que ha recibido, entre ellos la Legión de Honor de Francia.

Además, la Unesco le nombró Artista de la Paz en 1999 y la FAO ha hecho de él su embajador.