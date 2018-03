Gina Rodríguez protagonizará con Evan Rachel Wood una cinta de Miranda July

La actriz latina Gina Rodríguez unirá fuerzas con Evan Rachel Wood para protagonizar la nueva cinta de la cineasta independiente Miranda July, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Todavía sin título, esta película se centra en una familia de estafadores que, para el que debe ser su gran golpe, decide incorporar a una nueva criminal.

Richard Jenkins y Debra Winger también formarán parte del elenco de esta cinta.

Miranda July es una artista y escritora que, dentro del cine, llamó la atención de la crítica gracias a su ópera prima "Me and You and Everyone We Know" (2005), que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.

Gina Rodríguez, muy conocida por la serie "Jane the Virgin", añade así una película más a su futuro cercano, lleno de nuevos proyectos profesionales.

Esta misma semana se conoció que protagonizará una película para la plataforma digital Netflix sobre Carmen Sandiego, la famosa y escurridiza ladrona de tesoros surgida del mundo de los videojuegos.

Este largometraje es el segundo proyecto en el que Rodríguez y Netflix colaborarán acerca de Carmen Sandiego, ya que el año pasado se desveló que en 2019 lanzarán una serie de animación sobre este personaje con la voz de la intérprete de origen puertorriqueño.

La latina, que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie de comedia por "Jane the Virgin", también liderará el "remake" de la película mexicana "Miss bala" (2011) que prepara la cineasta estadounidense Catherine Hardwicke ("Twilight", 2008).

Asimismo, Rodríguez tiene previsto protagonizar y producir el filme "Someone Great", una comedia romántica que distribuirá la plataforma digital Netflix y que contará con la dirección de la debutante Jennifer Kaytin Robinson.