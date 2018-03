Gina Rodríguez protagonizará una película sobre Carmen Sandiego

La actriz latina Gina Rodríguez, conocida por la serie "Jane the Virgin", protagonizará una película para la plataforma digital Netflix sobre Carmen Sandiego, la famosa y escurridiza ladrona de tesoros surgida del mundo de los videojuegos.

El medio especializado Deadline desveló hoy esta película que es el segundo proyecto en el que Rodríguez y Netflix unen sus fuerzas sobre Carmen Sandiego, ya que el año pasado se supo que en 2019 lanzarán una serie de animación sobre este personaje con la voz de la intérprete de origen puertorriqueño.

Además de protagonizar la cinta, Rodríguez figurará como una de sus productoras.

Carmen Sandiego fue la antagonista de varios videojuegos lanzados en la década de 1980, incluido el más popular de todos ellos, titulado "Where in the World Is Carmen Sandiego?".

La dinámica de los videojuegos era sencilla y tenía por objeto enseñar geografía a niños y adolescentes.

Además, Sandiego apareció en numerosos libros, programas de televisión e, incluso, una serie de animación previa, de 40 episodios, que se emitió entre 1994 y 1998 y se llamó "Where on Earth Is Carmen Sandiego".

Ganadora en 2015 del Globo de Oro a la mejor actriz de una serie de comedia por "Jane the Virgin", Rodríguez acaba de estrenar "Aniquilación", dirigida por Alex Garland y en donde comparte elenco con Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson y el actor guatemalteco Óscar Isaac.

Entre sus proyectos futuros destaca su papel protagonista dentro del "remake" de la película mexicana "Miss bala" (2011) que prepara la cineasta estadounidense Catherine Hardwicke ("Crepúsculo", 2008).

Asimismo, Rodríguez tiene previsto protagonizar y producir el filme "Someone Great", una comedia romántica que distribuirá la plataforma digital Netflix y que contará con la dirección de la debutante Jennifer Kaytin Robinson.