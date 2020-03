Ginebras: "Nos llamaron feminazis por ser una banda de mujeres"

"Sin querer", afirman Ginebras haber pasado del anonimato a erigirse en uno de los grupos más chispeantes de la nueva escena musical. Cuatro razones podrían explicarlo: "la caña del rock" con vibración ochentera y letras ácidas (lo llaman "tontirrock"), visibilidad LGTB y sello femenino.

"Nos llamaron feminazis por ser una banda de mujeres", recuerdan a Efe con el humor que nunca les falta, una anécdota que, no obstante, ilustra el aún escaso número de este tipo de formaciones: "Tienden a compararnos con grupos de chicas que nos gustan, como Hinds o Cariño, pero con las que no tenemos nada que ver musicalmente. Si fuésemos hombres, eso no pasaría".

Todas sus señas identificativas están en "Chico Pum", que acaba de ser editado y constituye el primer anticipo del que será su primer disco, "Ya dormiré cuando me muera", que editará Vanana Records el 25 de septiembre.

Es el fruto del crecimiento paulatino y la consolidación del proyecto musical que iniciaron la coruñesa Magüi (guitarra rítmica y voz principal) y la alicantina Sandra (guitarra solista y coros), a las que se unieron la madrileña Raquel (bajo) y la gaditana Juls (batería).

"Queríamos un nombre de una sola palabra y un día Sandra tuvo un sueño. Le sonaba bien Tequila y a partir de esa idea del alcohol se llegó a Ginebra, pero ya había un grupo llamado así, por lo que le añadimos la "s"; ahora nos gusta más", cuentan.

De todo este proceso, probablemente su formación fue lo más complicado. "Pensamos que sería guay hacer un grupo de chicas, pero nos costó mucho encontrarlas. En la música hay muchas cantantes, pero no tantas teclistas, bajistas o baterías, quizás por la falta de referentes", rememoran sobre un proceso de "idas, venidas y pruebas" que se prolongó dos años hasta su alineación actual.

En ese proceso empezaron a surgir maquetas que cuajaron en concursos de festivales como FIB o Mad Cool. "Si las escucharas te sangrarían los oídos, pero alguien vio algo, firmamos con Vanana Records y empezamos a entrar en listas. Fueron pasitos sin intención que nos han traído hasta aquí", señalan modestas tras colarse en el radar de Spotify y ganar más visibilidad.

En dicha fórmula, el humor aplicado al costumbrismo juega un papel fundamental. "Es nuestra manera de ser. Nos gusta la realidad cotidiana, como si esto fuese un reality-show: 'Reality-Ginebras', que consiste en contar cosas que le pasan a todo el mundo", explican, en la línea de Carolina Durante o Los Vinagres.

"Nos inventamos un concepto, el de tontirrock, mezcla de letras tontis con la caña del rock", dicen sobre sus canciones, que recuerdan mucho a la música de los 80 sin proponérselo y que beben asimismo de Los Beatles y de la ola de los años 60 en España.

De esta forma surgieron temas energéticos y descarados como "Todas mis ex tienen novio", con el que además se convirtieron en divulgadoras de la realidad LGTB.

"No fue intencionado lo de declararnos un grupo de lesbianas. Nos sale de manera absolutamente natural", cuentan antes de constatar que, "por casualidades de la vida, todas las que están o han pasado por Ginebras" no se atienen a la heteronormatividad: dos bisexuales, dos homosexuales.

De aquel ramillete de primeras canciones, editadas en un EP de debut titulado "Dame 10:36 minutos" (2019), destacaron otros temas como "La típica canción", que ilustra la falta de prejuicios de estas artistas entre las que hay alguna fan "de la música china".

"Yo misma era de las que decían: ¿¿Reguetón?? Y si ahora me apetece ir un sábado a mover el culo, voy", confiesa Magüi tras cantar versos como "Ana susurraba las canciones de Anteros y Amaral / Jana toca dream pop y en el fondo lo que quiere es perrear".

En aquel EP también estaba su versión punki de "Con altura" de Rosalía, que llegó incluso a las galas de "Operación Triunfo 2020".

"Hasta eso fue sin querer. Necesitábamos canciones para un concierto, le dimos esa vuelta que grabamos casi a la primera toma y nos pidieron que la incluyéramos en el disco", cuenta el cuarteto, dejando una incógnita en el aire: "Tenemos la sospecha de que ella la ha escuchado y no le ha gustado".

Quienes tengan deseos de bailar con ellas en directo, contarán con citas estivales como el Festival Low de Benidorm (Alicante).

Javier Herrero