Gisela en los Óscar: "Estoy intentando vivirlo al máximo"

La cantante española Gisela, que actuará esta noche en los Óscar, aseguró a Efe que, entre los nervios y la emoción, está tratando de "vivir al máximo" esta experiencia "increíble" de presentarse en la gran gala del cine.

"Estoy feliz, emocionada, nerviosa. Es un sueño: estar en los Óscar, no solo paseando por la alfombra roja, sino teniendo la oportunidad de pisar ese escenario maravilloso", comentó.

La cantante llevaba un vestido rojo largo, apertura lateral y escote con corte asimétrico. Una de las mangas se convertía en una boa, rematada con plumas de marabú, en un diseño firmado por Tot-Hom.

Gisela será una de las cantantes que acompañe a Idina Menzel sobre el escenario para interpretar la canción nominada "Into The Unknown", de la película "Frozen II".

También participarán en esa actuación Carmen Sarahí, de México; Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia; y Gam Wichayanee, de Tailandia.

En total, la ceremonia de los Óscar acogerá a diez artistas de diferentes países que han prestado su voz a Elsa.

Gisela recordó que cuando le contaron esta idea se quedó "incrédula" y aseguró que hasta hace una semana "no confirmaron que se iba a hacer".

También se mostró encantada por el respaldo que ha recibido de los fans españoles.

"Estoy feliz, no me lo esperaba, me ha sorprendido mucho todo el revuelo que se ha formado", confesó.

"Gracias a todos por querer vivir conmigo este momento tan especial y por mandarme tanto amor, que realmente me llega", añadió.

Con un viaje caótico hasta Los Ángeles, ya que perdió un vuelo y no pudo estar en el primer ensayo, Gisela explicó cómo es vivir una gala de los Óscar desde dentro.

"Todo está bastante milimetrado, son muy profesionales, todo súper bien, los horarios se cumplen... Además, no estoy reparando mucho en la cosa técnica: estoy intentando vivirlo al máximo, disfrutarlo, dejarme llevar y tener esa experiencia en mi recuerdo para siempre", afirmó.

"Cada momento es un momento especial. La primera vez que pisas el escenario, la primera vez que ves a Idina Menzel, la primera vez que cantamos todas juntas, cuando nos conocimos 'las Elsas' de todo el mundo...", enumeró.

La canción "Into the Unknown" lleva la firma de los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que ya tienen dos Óscar en su vitrina: mejor canción por "Remember Me" ("Coco", 2017) y por "Let It Go" ("Frozen", 2013).

La 92 edición de los Óscar, que se celebra hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuenta con "Joker" como máxima nominada, con once candidaturas, seguida de "El irlandés", "Érase una vez... en Hollywood" y "1917", todas ellas con diez menciones.

La alfombra roja y las horas previas al evento estuvieron marcadas por la lluvia en la ciudad california, que deslució la antesala de los premios aunque las estrellas pudieron desfilar sin mojarse gracias a una carpa transparente que desde hace años usa la organización para que pueda aguar la gran gala del cine.