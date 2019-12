Gisele Jackson: "La música es lo primero y lo que realmente importa"

Gisele Jackson equilibra a la perfección el "espíritu" del soul con la energía y ritmo de la música house, dos géneros que encajan "perfectamente", ya que para una artista como ella, discípula de Ray Charles, James Brown o Donna Summer, "la música es lo primero y lo que realmente importa".

"La música house tiene el 'groove'. Aunque viene del suelo y quizá no sea demasiado modular, es estable y te conduce. Encaja perfectamente con el soul", ha declarado Jackson en una entrevista con Efe, en la que ha asegurado que desde pequeña se sintió "atraída por la música en sí misma", marcada por una época en la que "había de todo".

Desde el rock y el metal de Alice Cooper o Black Sabbath, pasando por el rock más suave de Bachman-Turner Overdrive, el funk de George Clinton o los Jackson Five, la artista asegura haberlo cantado todo, ya que se crió en un ambiente musical debido a que su padre, amante del blues, regentaba un local en Baltimore al que asistían músicos de muy diversos géneros.

Sin embargo, reconoce que lo más cercano para ella, debido a su comunidad, a su familia y a la indiscutible presencia de la Motown, fue el soul, un género que define tal y como se traduce: "Es el alma misma. Cuando hablas de esa época, de la política, el racismo y la privación de derechos, todas esas cosas conectan con tu espíritu, un espíritu que nunca se quebranta", declara.

En su crecimiento como artista, cuando tenía tan solo 7 u 8 años, encontró en el coro de su escuela su primera forma de expresión. Más tarde, en la educación secundaria descubrió la interpretación, algo que nunca abandonó, y ya en la universidad, consolidó su gusto por la música house, un género que defiende y diferencia "totalmente" de la electrónica, ya que en el house se usan "instrumentos reales"

"El house se presta a la música en vivo. Se usa un bajo real, unos timbales reales y una guitarra real. No tiene nada que ver con la electrónica", asegura la cantante, que ve "mucha relación" entre el sonido de las trompetas y la voz de artistas como James Brown con este género, por lo que para ella "no fue nada difícil dar el giro".

Pero antes de triunfar mundialmente con su tema "Love Commandments", un single que alcanzó el número 3 en las listas de baile catapultando a Jackson al olimpo de la música dance y house, la artista acompañó a grandes leyendas de la música como Ray Charles, James Brown o Donna Summer, de los que aprendió "que la música está por encima de todo".

"Ray Charles tenía una audición impecable. Lo escuchaba todo. Fue muy duro con algunos músicos por eso, porque cuando algo no le sonaba bien, estaban fuera", cuenta Jackson; mientras que, por otro lado, define a Donna Summer como una mujer "tremendamente generosa" y "enérgica" que "sonaba mejor a medida que envejecía".

Jackson se dedica, entre otras tareas, a la educación musical y a pesar de que se siente "muy agradecida" por las oportunidades que tuvo, ve "con tristeza" que las nuevas generaciones no tenga la posibilidad de acceder, como ella, a las "raíces" de la música.

"En mi época teníamos acceso a ellos. Los grandes de la música estaban dispuestos a llevarnos y mostrarnos lo que hacían. Estaban dispuestos a darnos una oportunidad", apunta Jackson, que en la actualidad ve como los niños con la tecnología y las redes sociales "se pierden en el arte" y no encuentran una forma de expresión creativa "real".

"Cada vez se trata menos de música y más de marketing", lamenta Jackson, que considera que es fundamental establecer un "equilibrio" entre ambas para que los niños puedan desarrollarse como artistas y no sean "un producto de la tecnología y las redes".

Jackson siempre ha tomado las riendas en sus proyectos, ya sean originales o colaboraciones, teniendo incluso el privilegio de participar en grandes eventos, como fue el de cantar en la toma de posesión de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos, algo que "jamás" haría con Donald Trump.

"No me representa. No representa nada de mí o cualquier cosa que me importe o ayude a personas como yo. No beneficia en nada. Él solo destruye", afirma la cantante, que este domingo actuará en la Sala Capitol de Santiago en el marco del Festival Outono Códax junto a su banda The Shu Shu's con un repertorio de "soul clásico" de Staples Singers, Nina Simone, The Isley Brothers, entre otros, y algunos temas originales.