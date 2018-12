Glenn Hughes interpretará en una gira por España los clásicos de Deep Purple

El músico británico Glenn Hughes iniciará en abril en Barcelona una gira por España para presentar canciones clásicas de Deep Purple, grupo del que fue solista.

Según ha informado la promotora Funhouse Productions, la gira "Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live" se iniciará el 1 de abril en la barcelonesa Sala Apolo, y continuará el 2 de abril en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, el 4 de abril en la Sala BBK-Music Legends de Bilbao, el 5 de abril en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.

En marzo de 1976, Glenn Hughes ofreció su último concierto con Deep Purple y desde entonces los seguidores pidieron reiteradamente al vocalista que recuperase aquella época.

En esta ocasión, revisará los discos en los que participó, "Burn", "Stormbringer" y "Come Taste The Band", si bien en el concierto interpretará otros clásicos como "Highway Star" o "Smoke On The Water".

Glenn Hughes formó parte de Deep Purple y Black Sabbath, dos de las formaciones más importantes de la historia del rock duro, y también ha colaborado con Whitesnake, Gary Moore o Tommy Bolin y, a nivel creativo, ha impulsado proyectos como Black Country Communion, California Breed o Hughes/Turner Project.