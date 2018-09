Gloria y Emilio Estefan ganan el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso

La pareja Emilio y Gloria Estefan han sido premiados con el premio Gershwin, el mayor galardón del país a la canción popular, convirtiéndose en los primeros artistas de "herencia hispana" en recibirlo, anunció hoy la Biblioteca del Congreso.

"La música de Emilio y Gloria Estefan hace que te pongas de pie y bailes a su ritmo", dijo la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, en un comunicado.

"Ellos son la fuerza creativa detrás de la popularidad de la música latina en nuestra cultura -agregó Hayden-. La travesía profesional y personal de esta pareja dinámica refleja el sueño americano y estamos muy contentos de honrar su legado musical."

El premio Gershwin, instituido en honor de los compositores Ira y George Gershwin, es concedido como homenaje al trabajo de toda una vida en la música popular.

La cantante, actriz y compositora Gloria Estefan aseguró que se siente "profundamente honrada", junto a su marido, por ser receptores de este galardón.

"Este premio celebra el éxito de utilizar 'la canción' como vehículo de expresión musical y comprensión cultural por toda una vida, y nos sentimos privilegiados de poder crear y compartir nuestra música", afirmó la artista.

La pareja recibirá el premio en un concierto homenaje en el que participarán otros artistas en marzo de 2019 en Washington.

"Solo espero que nuestras carreras influyan a una nueva generación de compositores y productores. A lo largo de mi carrera, mi deseo siempre ha sido inspirar a los inmigrantes y ser un ejemplo de que, con mucho trabajo y dedicación, todos tus sueños pueden hacerse realidad", subrayó Emilio Estefan en el mismo comunicado.

La Biblioteca del Congreso resaltó en su anuncio que la pareja simboliza la diversidad cultural de "le experiencia musical americana", al haber creado, como compositores, un sonido único de ritmos latinos.

"Han trascendido límites culturales, transformado su ingenio creativo en oportunidades empresariales y activismo comunitario mientras que han propulsado las carreras de múltiples artistas latinos al estrellato", apuntó el texto.

Algunos de los éxitos de esta pareja cubano-estadounidense son "Conga," "Turn the Beat Around," "Get on Your Feet" y "Rhythm Is Gonna Get You".

La canción "Rhythm Is Gonna Get You" fue incluida en marzo de 2018 en el Registro Nacional de Grabación, un exclusivo grupo de canciones seleccionadas para la preservación debido a su importancia cultural, histórica o estética para el patrimonio de audio de la nación.

Ambos han obtenido 26 premios Grammy en conjunto, y galardones como la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más importante de la nación.

Anteriormente han recibido el premio Gershwin músicos de la talla de Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, los compositores Burt Bacharach y Hal David, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson y Smokey Robinson, entre otros.