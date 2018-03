Un tema de Gloria Estefan o la música de "The Sound of Music", tesoros de EE.UU.

El tema latino "Rhythm is Gonna Get You", de Gloria Estefan y Miami Sound Machine, la banda sonora del filme "Sonrisas y lágrimas" o el clásico "My Girl" de The Temptations, son algunos de los nuevos tesoros que el Congreso de EE.UU. ha introducido hoy en su Registro Nacional de Grabaciones.

En total 25 nuevas entradas, lo que eleva a 500 el número de piezas musicales o sonoras que el Congreso considera como "tesoros merecedores de conservación".

También se incluyen este año temas míticos como "I Left My Heart in San Francisco", de Tony Bennett, o "Footlose", de Jenny Loggins, tema principal de la película homónima.

Los conciertos para violoncello y orquesta grabados por Yo-Yo Ma en 1996; el álbum "Rumours", de Flettwood Mac; "Calypso", de Harry Belafonte, o la cobertura de radio del nacimiento de Naciones Unidas también se consideran esenciales "por su importancia cultural, histórica y estética en el paisaje sonoro estadounidense".

Entre las 25 nuevas entradas está también un tema popular latinoamericano que data de 1930, "Lamento Borricano", de los puertorriqueños Canario y su grupo, que ha sido versionado por artistas como Plácido Domingo y Marc Anthony.

"Esta celebración anual de sonido grabado nos recuerda nuestra variada y notable experiencia estadounidense", dijo en un comunicado la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden.

"La trinidad única de significado histórico, cultural y estético reflejada en el Registro Nacional de Grabaciones cada año es una oportunidad para reflexionar sobre momentos importantes, culturas diversas y recuerdos compartidos, todo reflejado en nuestro paisaje sonoro grabado", agregó.

Según la Ley de Conservación de la Grabación Nacional de 2000, el bibliotecario del Congreso, asesorado por la Junta Nacional de Conservación de la Grabación, debe seleccionar cada año 25 títulos que sean "cultural, histórica o estéticamente significativos" y que tengan al menos diez años de antigüedad.

Este año se han unido además "Sitting on Top of the World", de Mississippi Sheiks; las sonatas completas de Beethoven por Artur Schnabel; "(We're Gonna) Rock Around the Clock", de Bill Haley y los cometas; "Alice's Restaurant Massacree", de Arlo Guthrie, o el álbum "An Evening with Groucho", de Groucho Marx.

Se unen así a una lista compuesta por 500 piezas de todo tipo, entre las que están desde la grabación de la llegada a la Luna de Neil Armstrong al discurso de Woodrow Wilson del Día del Armisticio.

Además de canciones de Johnny Cash, Benny Goodman, Celia Cruz, Ella Fitzgerald, Paul Simon, Glorya Gaynor, Joan Baez, Judy Garland, Metallica, Nirvana, Radiohead, los Ramones, Frank Sinatra, la banda sonora de "La guerra de las galaxias" o la grabación del programa radiofónico "La guerra de los mundos", de Orson Welles.