Gloria Estefan, criticada en redes sociales por apoyar a líder estudiantil

La cantante Gloria Estefan respondió a las críticas que ha recibido en las redes sociales por apoyar a Emma González, una de las caras más visibles del movimiento a favor de mayores restricciones a las armas de fuego en Estados Unidos, con un mensaje claro y directo.

"No se equivoque al pensar que yo no tengo opiniones sobre cosas que nos afectan a todos en el mundo ni que me voy a quedar callada por conveniencia", dijo la cantante en respuesta a uno de los que le pidieron que se dedique a cantar en vez de apoyar a una "comunista".

Emma González, de 18 años y origen cubano, sobrevivió a la matanza en la escuela de Parkland (Florida) y habló sábado pasado en la Marcha por Nuestras Vidas que reunió en Washington a cientos de miles de personas seguidoras del movimiento #NeverAgain (#NuncaMás).

"¡Yo también apoyo a Emma", escribió Estefan en su cuenta de Instagram, con una foto tomada de la cuenta de la actriz Gina Rodríguez, quien reconoció a González en la iniciativa "Movement Mondays (lunes de movimiento), con la que destaca en las redes sociales a latinos que están haciendo una diferencia.

"Nuestros valientes jóvenes están tratando de hacer que nuestro hermoso país sea un lugar más seguro y mejor. Los apoyo 100 %", agregó la artista cubano-estadounidense.

Aunque muchos de sus seguidores la aplaudieron, algunos se sintieron ofendidos haciéndose eco de voces que desde la derecha han acusado a la adolescente de padre cubano de promover ideas comunistas y de haber sido "adoctrinada" por la izquierda radical.

Uno de los "pecados" de Emma a ojos de esas personas es haber usado una chaqueta verde oliva con un parche con la bandera cubana, durante la marcha estudiantil del sábado pasado en Washington D.C.

"Esa niña no tiene ni idea de nada y dijo un millón de cosas que no son verdad en su discurso, pero gente como Gloria Estefan la están aplaudiendo y haciéndola famosa. No bailo ni una conga más", escribió alguien en las redes.

Estefan le contestó: "Esa niña fue una de los muchos jóvenes que han tenido que ver de frente un arma automática y ver los cuerpos de sus amigos destruidos por las balas. Ella está tratando de ayudar para que esto no pase nuevamente, así que puedes bailar lo que te dé la gana. Me da igual".

A otro seguidor que le recomendó que como artista lo que interesa es su voz no sus opiniones, la cantante replicó: "¿Estás diciendo que tú sí puedes opinar, pero que yo me limite a lo que en tu opinión sé hacer mejor?".

"Fui parte de la misión diplomática de Estados Unidos para la Asamblea General número 47 de las Naciones Unidas, ¿pero no estoy calificada? Soy ciudadana de Estados Unidos y eso me da el derecho de expresar mi opinión como me parezca", agregó.

"(No deberían) llamarme comunista por apoyar a una niña que, primero alguien atacó con armas en un lugar que debía ser seguro y después la atacan por su moda o decir que la controla 'la izquierda', es lo único que yo he hecho", agregó.