Gloria Gaynor celebrará los 40 años de "I wil survive" en el Sons del Món

La cantante Gloria Gaynor celebrará los 40 años de su tema más conocido, "I wil survive", en el festival Sons del Món de Roses (Girona), una cita que combina música y vinicultura y que será la única de la Costa Brava en contar este verano con la presencia de la estadounidense.

Según informa hoy la organización, el concierto tendrá lugar el 4 de agosto y la de Gaynor es la primera actuación confirmada a la espera de anunciar el resto del programa.

"I will survive", considerada un icono de la lucha de la mujer, se convirtió en un fenómeno en su época al tener una letra escrita desde el punto de vista femenino.

Publicada en 1978, es una de las canciones más versionadas del mundo y recibió uno de los únicos premios Grammy que se han concedido a la música disco.

Gloria Gaynor, figura de este estilo en los años 70 y 80, cuenta con otros éxitos conocidos como "Never can say goodbye", "I am what I am", "Reach out I'll be there" o "Can't take my eyes off you".

A los 69 años, Gaynor protagoniza giras mundiales que, esta vez, la traerán a la Ciudadela de Roses el 4 de agosto a las 22.30 horas.