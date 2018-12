Gómez-Jurado: "A ver si ponemos de moda el thriller con tortilla de patatas"

La primera imagen de la novela "Reina Roja" apareció en la cabeza del escritor Juan Gómez-Jurado hace tres años, cuando imaginó a una mujer sola sentada en el suelo, en un piso sin muebles de Madrid. A partir de ese 'flash' ha construido una vertiginosa historia y ha bautizado a ese personaje como Antonia Scott.

En una entrevista con Efe, el autor madrileño, con más de seis millones de ejemplares vendidos de anteriores títulos suyos en una cuarentena de países, comenta que es la primera vez que ubica una trama criminal en España porque así se lo pedía este personaje, que no es ni policía ni criminalista, pero que ha resuelto a lo largo de su vida decenas de crímenes.

"El thriller -argumenta- es una metáfora del siglo XXI por sus propias reglas y hasta ahora no me había atrevido a ambientar ninguno en España, porque me daba la sensación de que no iba a tener la capacidad de obtener algo que vibrara con la frecuencia de onda con la que yo vibro, transmitir lo que a mí me gusta del género".

Sin embargo, "cuando apareció Antonia vi que no funcionaba ni en Washington, ni en Jordania, ni en Múnich, ni en Tokio. Tenía que estar en Madrid y me dejé guiar, en contra de mi propia intuición, pero es lo que la novela necesitaba".

En vías de traducción a otras lenguas, Gómez-Jurado avanza que a los editores internacionales "les ha fascinado la ambientación española".

"Hubo un momento en el que estuvieron de moda las novelas de género ambientadas en la nieve, en los países nórdicos. A ver si ahora conseguimos poner de moda el thriller con tortilla de patatas", bromea el autor.

La novela, publicada por Ediciones B, se inicia después de que aparezca en una lujosa mansión de la exclusiva urbanización La Finca, en las afueras de la capital española, el cadáver de un adolescente sobre un sofá, en un salón adornado con un Rothko y dos Miró.

Antonia Scott será requerida por un misterioso personaje llamado Mentor -con resonancias al personaje M de la saga de James Bond- para que empiece a investigar qué ha ocurrido, junto a un policía nacional vasco y homosexual llamado Jon Gutiérrez, que acaba de caer en desgracia por un caso de drogas y prostitución.

Juan Gómez-Jurado no obvia que Scott, nacida en Barcelona, puede provocar en el lector "mucha fascinación y mucho rechazo al mismo tiempo, como ocurre con las personas extremadamente inteligentes y, por ello, necesitaba que hubiera un sherpa, Jon Gutiérrez, que ascendiera hasta sus alturas para que el lector la entendiera".

Como escritor dice que no dudó en subirse sobre los anchos hombros de Gutiérrez, "un tío muy fuerte, muy valiente, pero muy tonto también por lo bueno que es, quien me sirvió de puente para llegar hasta el personaje de Antonia -comenta-, porque tampoco a mí me dejaba entrar en su interior".

Esta pareja de investigadores vivirán a lo largo de las casi 600 páginas del volumen un sinfín de situaciones al límite, siendo Antonia Scott "el raciocinio puro y la matemática, mientras Jon es la ternura, la amabilidad, el sentido de la protección".

A punto de cumplir 41 años, el novelista confiesa que cada vez le "angustia más el mundo": "Todo me duele más y eso, claro, se vuelca en las páginas de mis libros".

Quizá sea por ello que "Reina Roja" esté llena de "conflictos y recovecos morales como los que se desarrollan entre padres e hijos o entre los poderosos y su propio poder e influencia, que muchas veces es una prisión".

El escritor considera que la trama "está llena de prisiones, pero no son prisiones de cemento y hormigón, sino del alma, del cerebro, de la inteligencia, del poder".

Las personas que aparecen en la obra con un gran poder, sin embargo, "no pueden ejercerlo porque están atados de pies y manos y eso como escritor me resultaba muy interesante, porque cuánto más altas son las apuestas, más alto es el conflicto, y más al borde del asiento está el lector mientas está dentro de la historia".

Juan Gómez-Jurado, cuyo ebook "Cicatriz" fue el más vendido en España en 2016, no esconde que tiene nuevos proyectos literarios, aunque prefiere, de momento, no desvelarlos.

