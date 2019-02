Gonzalo Suárez estrena su "pieza artesanal", "El secreto de Malinche"

El director y escritor Gonzalo Suárez ha estrenado esta tarde en el Museo del Prado su nueva "pieza artesanal", el filme animado "El secreto de Malinche" que, con ilustraciones de Pablo Auladell, narra una trágica fábula sobre el encuentro de Cortés y Moctezuma, con la mediación de una mujer a la que llamaron Malinche.

Suárez llevaba años con este proyecto en la mente, documentándose en las crónicas castellanas, las transcripciones del náhualt, los códices aztecas y en los historiadores actuales de la conquista de México.

"Vamos a exponernos a que veáis algo que ha creado gran expectación, quizá excesiva, dado que se trata de una pieza artesanal, un invento", ha asegurado Suárez (Oviedo, 1934) en un abarrotado Auditorio del Museo del Prado, que tiene capacidad para unas 400 personas.

Allí, le han acompañado el director del Museo, Miguel Falomir; el ilustrador de "El secreto de Malinche"; el productor del filme, Joaquín García-Quirós y los intérpretes Marian Álvarez, Ana Álvarez y Pablo Guerrero, además de personalidades como Fernando Trueba y el ex ministro de Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

Suárez ha recordado que llevaba casi un lustro grabando este "poema fílmico" de 40 minutos.

"Anteriormente, no sé, a la génesis no me voy a remontar porque si me remontara tendría que citar también a José Luis Gómez, que me encargó en su día una obra de teatro con mucho criterio sobre el tema. La rechazó, pero eso no influyó para nada en nuestra amistad", ha bromeado el cineasta.

Producida de forma independiente por el empresario y filántropo Joaquín García-Quirós, "El sueño de Malinche" constituye una propuesta artística que pretende fortalecer el nexo entre españoles y mexicanos.

"Gonzalo me ha adentrado como dibujante por un pasillo de sombras sobre la historia”, ha subrayado Auladell, Premio Nacional del Cómic en 2016, que ha desarrollado este proyecto gracias a la colaboración del músico Luis Mendo y de los actores Carmelo Gómez, Ana Álvarez, Marian Álvarez, Santiago Meléndez, Clara Sanchís y Pablo Guerrero.

Tras su estreno en el Museo del Prado, "El sueño de Malinche" viajará a México para su presentación el 12 de marzo en una sesión especial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde, además, el director presidirá la Cátedra Julio Cortázar y donde se proyectará un ciclo de sus películas.

Además, la editorial La Huerta Grande, en su colección "Narrativa ilustrada", ha publicado un libro con los textos de Suárez y los dibujos que Auladell ha creado especialmente para la película.