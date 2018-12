El Gordo deja 90,4 millones de euros en la provincia de Cuenca

El Gordo de la Lotería de Navidad, que no había caído en la provincia de Cuenca desde 1990, ha repartido hoy 90,4 millones de euros gracias al número 03347, que se ha vendido en la capital, en Belmonte y en Carboneras de Guadazaón.

En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Cuenca, Miguel López Caniego, ha recordado que hace ya casi tres décadas, el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad cayó en Belmonte, Cuenca capital y Tarancón, y hoy "vuelve a caer una lluvia de millones".

"Mucha ilusión", ha confesado sentir López Caniego a los periodistas, pues ha explicado que aunque se han ido dando premios importantes en otros sorteos en este tiempo, lo que se deseaba repartir "era el Gordo (...) es tan compartido, hay tantas ilusiones detrás".

Caniego ha subrayado que en la administración de loterías del Centro Comercial Alcampo de Cuenca se han vendido "la mayor parte" de los décimos, a los que se suman otros vendidos en la administración de la calle Carreterías, también de la capital.

En concreto, en la administración del centro comercial se han vendido 22 series, premiadas con 22 millones de euros y el lotero, José Luis Gómez, no se ha cansado de descorchar botellas de champán y compartir su alegría con quienes han ido acercándose a la administración.

Entre los curiosos que se agolpaban en las inmediaciones de la administración ha estado una de las agraciadas, Inma Muñoz, que no sabía si reír o llorar cuando ha enseñado su décimo, inseparable en su mano izquierda.

Es auxiliar de Enfermería en la quinta planta del Hospital Virgen de la Luz, donde asegura que seguirá trabajando a pesar de haber ganado 400.000 euros en este Sorteo de Navidad, y ya ha pensado qué hará con el dinero: Comprarse una casa "muy grande".

Durante más de dos horas ha mostrado su felicidad en el día en el que la suerte le ha acompañado, como a Luis, que también ha llegado a la Administración, junto a su hijo de corta edad, expectante entre cámaras, cables y también bombones de chocolate que repartían en la Administración.

Llevaba un décimo de El Gordo, "compartido con la familia", y, en declaraciones a Efe se ha mostrado "feliz" y "muy ilusionado".

“Esto parece que no pasa. Lo he comprado 10.000 veces, y sí, es éste”, ha agregado mientras aseguraba que se ha enterado cuando le ha llamado su primo, con el que se repartirá el premio, 200.000 euros para cada uno, "menos lo que quite Hacienda", matiza.

La suerte también ha llegado a los municipios conquenses de Belmonte y al de Carboneras de Guadazaón.

En este último caso, tal y como ha explicado a Efe Pilar García, encargada del Bar Boni, donde se ubica el terminal de donde ha salido el décimo agraciado, el premio ha sido para "cuatro amigas" que compraron el número entre las cuatro.

Este primer premio también ha viajado a otras provincias de Castilla-La Mancha y, en Albacete, ha dejado 2,4 millones de euros.

En Casas Ibáñez, se han vendido dos décimos por terminal en la administración de loterías número 1 y la hija de la titular, Elena Calero, ha afirmado a Efe que desconocen a quién les han vendido el décimo premiado, pero que en cualquier caso "es una alegría muy grande" repartir la suerte.

También se ha vendido un décimo por terminal en la administración número 1 de Tobarra, en Albacete, cuyo titular, Juan Manuel Montes, ha comentado a Efe que desconoce quién puede ser el agraciado con los 400.000 euros.

"Durante el último mes -ha dicho- ha venido mucha gente pidiendo un décimo que acabara en 47", una curiosidad que achaca a que una hermandad de Semana Santa del pueblo juega un número que acaba en 47 y que se acabó hace semanas.

Este primer premio también ha llegado a Toledo, donde en total han caído 2 millones de este Gordo, y a Ciudad Real, con un décimo vendido.