"Green Book" obtiene el Premio del Público de la 43 edición del TIFF

La película "Green Book", del director estadounidense Peter Farrelly ha obtenido el Premio del Público en la 43 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que concluyó hoy.

TIFF es un festival no competitivo pero permite que el público que acude a las proyecciones vote para determinar qué película es su favorita.

"Green Book" se basa en la vida real de Tony Lip, un duro ítalo americano que durante años trabajó proporcionando seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un destacado pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.

Por detrás de "Green Book" se situaron "If Beale Street Could Talk", del estadounidense Barry Jenkins, y "ROMA", del director mexicano Alfonso Cuarón.

El film que obtiene el Premio del Público recibe 15.000 dólares canadienses (unos 11.550 dólares estadounidenses) y se proyectará hoy de forma gratuita en el festival.

El Premio del Público Midnight Madness, el programa de TIFF dedicado a películas de horror, lo obtuvo "The Man Who Feels No Pain", un film indio de Bollywood del director Vasan Bala, mientras que el Premio del Público al Mejor documental fue para "Free Solo", de E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

El premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) al mejor filme de la 43 edición de TIFF, que se inició el pasado 6 de septiembre, fue a parar a "Float Like a Butterfly", de la directora irlandesa Carmel Winters.

La 43 edición de TIFF terminó hoy tras 11 días durante los que se exhibieron 342 películas, con la proyección de "Jeremiah Terminator LeRoy", dirigida por Justin Kelly e interpretada por Kristen Stewart y Laura Dern.

El film está basada en la historia real de uno de los fraudes literarios más sonados de las últimas décadas, protagonizado por la escritora estadounidense Laura Albert, que en la ficción es interpretada por Dern.

En la última década del siglo XX, Albert firmó sus libros con el nombre de JT LeRoy, un adolescente con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que describía sus novelas como textos autobiográficos en los que narraba sus experiencias de pobreza, drogas y abuso sexual.

Albert utilizó a su cuñada, Savannah Knoop, que es interpretada por Stewart, para aparecer en público como JT LeRoy hasta que en 2006 el periódico The New York Times reveló que el autor real de los libros era la escritora Laura Albert.