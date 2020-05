Greta Alonso: es muy arriesgado promocionar un autor novel sin rostro

Un episodio de estrés que no supo gestionar es la razón por la que la autora de la novela negra "El cielo de tus días" se oculta bajo el pseudónimo de Greta Alonso, una escritora que impuso la "linea roja" del anonimato para su publicación, consciente de lo arriesgado que es para una editorial promocionar a un autor novel y, además, "sin rostro"

Editada por Planeta, "El cielo de tus días" es el título de esta novela negra que intenta descubrir el misterio de un asesinato ocurrido hace 15 años. Aunque también es misteriosa la identidad de esta autora, que vive en el norte de España y está dedicada profesionalmente a la ingeniería.

Confiesa en una entrevista telefónica con Efe (hecha desde un número oculto) que no había pensado en publicar, pero que cuando acabó de escribirla, se la dejó leer a la gente de su entorno y le insistieron en que lo intentara: "tenía miedo, lo sigo teniendo, y decidí que si publicaba, sería con pseudónimo."

"Conozco mis límites y no podría tolerar la exposición pública", explica la escritora que tiene claro seguirá escribiendo aunque no publique más. Y reconoce que le avisaron de que iba a haber gente que pensara que este anonimato era una estrategia de "marketing": "me da un poco igual", asegura.

Porque sólo 9 personas "muy cercanas", explica, saben que ella ha publicado una novela con el pseudónimo de Greta Alonso, nombre con el que mantiene un perfil en Instagram. Y así se siente "cómoda y segura".

Una novela que da comienzo con la aparición de un mechón de pelo junto a un inquietante anónimo que provoca la reapertura del conocido como "caso Alicia", una joven asesinada hace quince años en un monte de Cantabria ante la sospecha de que el autor del crímen no sea el hombre encarcelado por ello desde hace más de una década.

La inspectora Natalia Herreros llevará la investigación en la que participa también el inspector Alex Brul, su jefe y mentor, y que mantuvo una relación con la víctima meses antes del suceso, todo ello en un entramado de poder, mentiras y violencia.

"Siempre nos quedará la mentira", dice uno de los protagonistas de la novela y eso es lo que quería Greta Alonso, una historia en la que mintiesen todos y en la que demuestra también la influencia del entorno en el destino de las personas: "nos creemos libres y no tenemos tanta libertad como nos parece", señala esta autora que quería reflejar hasta dónde pueden llegar las personas en su combate por salir de un entorno que no les gusta.

Una influencia que se da especialmente en la infancia, considera Greta Alonso, que cree que pocas veces se habla de cómo afecta al desarrollo de las personas la precariedad sufrida de niños. Y también habla de la inercia en las relaciones de pareja a través de unos personajes que se coartan y autocensuran sin atreverse a vencer sus propios miedos.

La novela iba a salir el pasado 17 de marzo pero fue uno de los muchos libros afectados por la crisis sanitaria que obligó el cierre de las librerías y el retraso en la publicación de muchas novedades. Todo ello después de haber estado a punto de "quedarse en un cajón" por su insistencia en el anonimato.

Greta Alonso tiene alguna novela más escrita, negra también, y en la que aparecen como personajes secundarios los dos policías de "El cielo de tus días" que, avanza, tiene un final "políticamente incorrecto".

Carmen Naranjo