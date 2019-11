Greta Fernández: "Me cuesta encontrar proyectos en los que encajar"

Hija del actor Eduard Fernández y de la escritora Esmeralda Berbel, Greta Fernández (Barcelona, 1995) llevaba la vena creativa en la sangre pero este ha sido el año de su explosión como actriz, certificada con su papel de joven madre en apuros en "La hija de un ladrón", que ahora llega a los cines.

La opera prima de Belén Funes, un delicado y sólido drama social, le ha aportado ya una Concha de Plata a mejor actriz del Festival de San Sebastián y una nominación a los premios Forqué, en un año en el que también ha protagonizado "Elisa y Marcela", un drama de época de Isabel Coixet sobre el primer matrimonio homosexual de España.

Fernández representa a una nueva generación de actrices que huyen de lo obvio. "Sé que tengo un perfil que no es fácil, me cuesta encontrar proyectos donde encajar", dice en una entrevista con Efe, "pero creo que si como director coges a una actriz que de entrada no encaja, quizá encuentres cosas mucho más interesantes".

PREGUNTA.- Has hecho de hija de tu padre real en películas como "Ficción" (2006) de Cesc Gay o "Amores locos" (2009) pero esta vez la protagonista eres tú. ¿Qué significa eso para ti?

RESPUESTA.- Mucho 'power' (ríe). Estoy muy contenta de que mi padre accediera, porque sé que si hubiese sido una película mala no lo habría hecho, y por otro lado que haya accedido teniendo cuenta que su personaje está detrás es muy bonito.

P.- ¿Quien tuvo la idea de proponérselo?

R.- Tenía todo el sentido que fuera él. Cuando leí el guion lo pensé y se lo propuse. Aunque fuera un poco duro -el padre es un expresidiario que se desentiende bastante de su hija- era más interesante hacer una relación alejada a la nuestra porque exigía cambiar mucho nuestra dinámica.

P.- En un año dos películas de protagonista. ¿Cómo ha llegado este momento?

R.- Llevo en esto desde los 16 años y he pasado momentos difíciles. Necesitas que confíen en ti y te den responsabilidad y es duro cuando no te la dan. Estoy contenta de haber participado en títulos como "No sé decir adiós" o "La enfermedad del domingo", pero eran papeles tan pequeños que me sabían a poco.

P.- ¿Por qué ahora?

R.- He hecho muchos 'castings' de protagonista en los que me han dicho que no, muchísimos; ahora pienso que quizá no era el momento. Era más niña, sigo siendo muy niña en muchas cosas, pero... mis padres se separaron cuando tenía 18 años, me fui a vivir sola, con amigos, empecé a hacer teatro y todo eso me hizo un pequeño clic.

P.- ¿La interpretación siempre fue su vocación?

R.- He tenido muchas vocaciones: escribir, hacer fotos, grabar videos, montar... Estudié Bachillerato audiovisual y quería ser montadora, pero es muy difícil que confíen en gente joven para eso. En cuanto a la interpretación me parecía muy increíble lo que hacía mi padre, sentía mucha curiosidad y quería probar.

P.- ¿Cual es el mejor consejo que le ha dado su padre?

R.- Me ha dado muchos y todos me sirven mucho. Respecto a lo que esta profesión supone me ha insistido mucho en tener calma, los pies en tierra, ser humilde porque las cosas van y vienen. También me ha inculcado el respeto a esta profesión y a decir que no a determinados proyectos por respeto al oficio, no trabajar a pesar de cualquier cosa porque sino le pierdes el respeto y el amor.P.- Junto a otras como Natalia de Molina o Anna Castillo representáis a una nueva generación de actrices, ¿en qué os diferenciáis de vuestras predecesoras?

R.- Hay actrices muy buenas aquí. Yo sé que tengo un perfil que no es fácil, me cuesta encontrar proyectos donde encajar, no soy la típica niña mona y tampoco soy evidente como la mala de clase. Si se arriesgaran lo podría hacer, pero en España siempre hay mucho miedo a coger a alguien que, de primeras, no veas en el personaje.P.- ¿No eras la opción evidente para el personaje Sara?

R.- No tiene nada que ver conmigo. Lo normal sería que un director cogiera a alguien que le han pasado todas esas cosas. Creo que a veces se equivocan con eso de buscar a la persona de verdad, muchos actores podemos hacerlo aunque no lo hayamos vivido.

P.- ¿Se considera feminista?

R.- No soy feminista de método, digamos, pero si feminista quiere decir apoyarnos entre todas contra esta oleada machista que hay que es gigante, sí. Lo estamos viendo en política, está subiendo el machismo aunque estos señores digan que no... Leo unas barbaridades en Twitter que pasan sin pena ni gloria... Cada vez soy más feminista y más política.

P.- ¿Y dónde se sitúa políticamente?

R.- Me parece mal que la gente no vaya a votar y no se informe de lo que está pasando, pero no juzgo a la gente que no manifiesta lo que piensa, porque a mi me ha costado mucho tener una opinión política y aún no la tengo demasiado clara. No soy independentista, pero no te sé explicar por qué, y seguramente no podría rebatir a alguien que lo fuera, porque me falta mucha información. Creo que hay que ser prudente; para hablar por hablar mejor no decir nada.

Magdalena Tsanis