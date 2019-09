Greta Fernández: Aún tengo una idea un poco utópica de mi profesión

La actriz Greta Fernández, Concha de Plata ex aequo a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián junto a la alemana Nina Hoss, ha confesado que aún tiene "una idea un poco utópica" de su profesión y que espera seguir haciendo "un cine que enseña, que ayuda y haga pensar".

"No quiero hacer proyectos que no sirvan para nada, pero no quiero decirlo muy alto porque nunca sabes lo que te va a tocar. Y además no juzgaría a nadie que no aspire a ese tipo de carrera", ha declarado en su comparecencia ante los periodistas tras recoger el galardón.

Ha dicho que su padre ha hecho una carrera "muy honesta" y es él el que le ha mostrado ese camino. Ha asegurado que se siente "muy orgullosa" de ser la hija de Eduard Fernández, el actor que es también su padre en "La hija de un ladrón", de Belén Funes, por cuyo papel ha sido premiada.

Aunque también, ha advertido, tenía ganas de ser conocida por su propio trabajo y el tipo de intérprete que es ella. "La gente me conoce ya un poco más como actriz", ha señalado.

Ha afirmado que con el filme de Belén Funes se le han "alineado todos los astros", porque "pocas veces" se ha encontrado "con un papel tan bien escrito y una película buena con algo tan importante que contar".

"Es mágico, muy bonito, me siento muy afortunada", ha destacado la actriz, de 24 años, quien antes del Festival había bromeado con su padre sobre la posibilidad de lograr ella una Concha de Plata tres años después de la conseguida por Eduard Fernández por su papel de Fernando Paesa en "El hombre de las mil caras", de Alberto Rodríguez.