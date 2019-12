Greta Fernández: "Esta película ha sido mi oportunidad para hacerme visible"

La actriz Greta Fernández ha conseguido su primera nominación a los Goya como actriz protagonista de "La hija de un ladrón", una película que la catalana celebra por haberle dado "una oportunidad" para hacerse visible.

"Para mí es muy importante esto porque parece que acabo de llegar, pero me dedico a esto desde los 16 años y nunca había tenido una oportunidad para hacerme visible", como le ha pasado con "Elisa y Marcela", y sobre todo, con esta "La hija de un ladrón" de la que es protagonista absoluta.

La cinta también ha logrado meter en la carrera por el Goya a Mejor Director Novel a Belén Funes, la única mujer que se cuela en las nominaciones a las categorías principales.

Greta, no obstante, competirá con la oscarizada Penélope Cruz, la debutante en largometrajes Marta Nieto y con Belén Cuesta, que cambia totalmente de registro en "La trinchera infinita".

"Ni Belén Funes ni yo lo esperábamos, estamos muy contentas, por las nominaciones y por todo lo que esta ocurriendo con la película".

"Se que siempre se me ve muy tranquila, pero por dentro estoy muy muy contenta. Todos los nervios los dejé en San Sebastián", el festival que le dio su Concha de Plata a mejor actriz.

También ha dicho que ni las nominaciones ni los premios son algo nuevo en su casa, en referencia a su padre, Eduard Fernández, nominado como mejor actor de reparto en "Mientras dure la guerra", por su enorme interpretación de Millán Astray.

"Me hace muy feliz porque hace años que quería un papel que me diese visibilidad y con este lo he conseguido, además me gusta mucho la película", ha añadido.