Grijelmo considera que omitir datos es la forma más fácil de manipular en el periodismo

El periodista español Alex Grijelmo aseguró hoy en Medellín que la forma "más fácil" de manipular que existe actualmente en el periodismo es la omisión de datos y "convertir en relevante lo que no lo es".

"Se está manipulando con hechos verdaderos por vía de la omisión de otros datos y de convertir en relevante lo que no lo es. Podemos manipular una información y eso es muy difícil de detectar y verificar. La manera más fácil de manipular hoy consiste en utilizar estas técnicas, datos verdaderos que merced a silencios y datos omitidos llevan a conclusiones falsas", manifestó.

Grijelmo, expresidente de la Agencia Efe participó en el debate "El zumbido y el moscardón: desafíos éticos en el periodismo actual" dentro del Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, que concluye hoy en Medellín, junto a la chilena Mónica González y los colombianos Javier Darío Restrepo y Jorge Cardona, que estuvo moderado por el también español Gumersindo Lafuente.

Para mostrar la importancia de esos datos cuya relevancia se eleva en una información periodística, Grijelmo recordó un artículo acerca de un accidente en el que estaban involucrados dos vehículos que detallaba que, en uno de ellos, viajaban unos jóvenes que volvían de fiesta.

"En ese momento, el lector no tiene más remedio que sospechar e incluso considerar culpables del accidente a los ocupantes de uno de los automóviles que regresaban de una fiesta: ¿Ese detalle era relevante para la causa del accidente? no lo sabemos", aseveró.

Además, consideró que "lo que no se puede corregir son los silencios, aquello que no se ha dicho".

Sin embargo, aclaró que no se refiere a la censura clásica, sino "a datos que faltan en una información y que son relevantes".

"En el momento en que un dato relevante para una información se silencia se está manipulando esa información, también se está manipulando cuando ese dato irrelevante se cuenta y en ese momento se convierte en relevante", apostilló.

Para terminar de mostrar su argumento, Grijelmo recordó un caso que se produjo en la provincia española de Jaén, que forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía (sur).

Allí, según explicó, "diez bebés se quedaron ciegos en la incubadora" de un hospital.

Al abordar la información, "un periódico contó en su portada que diez niños de Jaén habían quedado ciegos como consecuencia de un fallo en la incubadora" y agregaba que los hechos habían ocurrido "siendo gerente del sistema global de salud de Andalucía, Fulano de Tal".

"Este gerente no había tenido ninguna participación en los hechos. Se podría entender que podría tener una cierta responsabilidad si el hospital no hubiera dispuesto de los fondos necesarios para que funcionara bien o si hubiera seleccionado mal a los médicos, pero no había ninguna responsabilidad directa en los hechos", comentó el periodista.

Por ello, el gerente del hospital llevó el caso a los tribunales, donde los periodistas fueron absueltos porque la información no tenía datos falsos.

"Desde el punto de vista penal, quedó absuelto, pero desde el punto de vista ético ¿podemos absolver a los periodistas? Yo creo que no", concluyó.