Grupo humorístico brasileño víctima de atentado justifica sátira con Jesús

El actor brasileño Fabio Porchat, uno de los líderes del grupo humorístico Porta dos Fundos, cuya productora fue atacada con cócteles molotov en medio de la polémica generada por el filme en que presentó a Jesucristo como homosexual, justificó este martes el derecho a bromear con la religión.

"Siento informarles, pero con la religión se puede bromear, sí. Con cualquiera. Se puede bromear con religión, con fútbol, con política, con mi madre, con el Detran (Departamento de Tránsito), con lo que usted quiera. Eso no lo digo yo. Lo dice la Constitución brasileña", afirmó Poechat en una columna publicada hoy en el diario O Globo, uno de los más influyentes del país.

El humorista justificó de esa forma el Especial de Navidad producido por Porta dos Fundos este año y disponible desde hace un mes en la plataforma Netflix, que ha sido blanco de numerosas críticas de iglesias católicas y cristianas.

En el filme de 46 minutos que desató la ira de algunos pastores evangélicos, el grupo, que ya había protagonizado polémicas por otros abordajes satíricos sobre asuntos religiosos, relata las peripecias de Jesús para presentarle a su familia a su novio.

La polémica generada por el filme ganó una nueva dimensión el martes pasado luego de que la sede de la productora del grupo humorístico en Río de Janeiro fuera atacada con cócteles molotov por desconocidos.

"Usted no bromea con la religión y yo respeto eso. Pero su ley personal no puede valer para mí, para mi madre, para el Dentran... Como usted viva su vida es problema suyo, como yo vivo la mía, es mío", afirmó el humorista en su columna.

Según Porchat, "las sátiras son fundamentales para que una sociedad democrática (como, por acaso, aún es Brasil) pueda reírse de sí misma".

El humorista agregó que la libertad de expresión es una cosa "nueva" para los brasileños, tras la dictadura que el país sufrió entre 1964 y 1985, y "aún estamos aprendiendo a lidiar con ella. Pero la libertad de expresión no existe tan sólo para usted, ya que también existe para quien piensa diferente a usted".

Agregó que, por la ley brasileña, satirizar la Biblia no es contra la ley, como sí lo es patear una imagen de la Virgen (como lo hizo un pastor evangélico hace algunos años) y depredar templos de religiones afrobrasileñas (como ocurre recurrentemente).

"Arrojarle un cóctel molotov a una productora porque no le gustó lo que produjo es contra la ley. Y, entiéndalo, bromear con la imagen de Dios no es intolerancia. Intolerancia es no querer dejar que bromeen e impedirle a alguien profesar su fe o creer en lo que quiera creer. Porque existen varias religiones. ¿Lo sabía?", afirmó.

Agregó que Porta dos Fundos produjo desde 2013 programas especiales de Navidad si ninguna reacción violenta hasta ahora.

¿Por qué será que en 2019 algunas personas se sintieron libres para lanzarle cócteles molotov a nuestra puerta? ¿Qué cambió específicamente este año para que las personas tuvieran esa audacia justamente ahora? Yo tengo una sospecha", agregó el humorista en referencia al ambiente político polarizado en Brasil.

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, llegó a calificar la producción de Porta dos Fundos de "basura" y a sus creadores de "personas que no representan a la sociedad brasileña".

El Congreso también ha reaccionado después de que una comisión de la Cámara de Diputados decidió convocar a los representantes de Netflix en el país suramericano para que ofrezcan explicaciones sobre la obra, aunque aún no hay fecha para tal comparecencia.

Porta dos Fundos fue galardonado el mes pasado con el premio a la mejor comedia en la 47 edición de los Emmy Internacional, por su especial de Navidad de 2018, en el que la historia versa sobre doce apóstoles afectados por una noche de alcohol en busca de Jesucristo.

Según Porchat, el especial de Navidad de Porta dos Fundos de este año permitió que "cucarachas, ratas y monstruos" salieran del agujero en que estaban escondidas.

"Viva el humor. Viva la libertad de expresión. Viva la tolerancia. Y, ¿por qué no?, viva Jesús", concluyó.