Grupos parlamentarios y trabajadores piden al PP que desbloquee la situación de RTVE

Todos los grupos parlamentarios, excepto el popular, se han concentrado hoy a las puertas del Congreso de los Diputados junto a trabajadores de RTVE para pedirle al PP que desbloquee la renovación del Consejo de Administración y del presidente de la corporación pública.

Representantes de todos los grupos de la oposición, así como integrantes de los sindicatos y de los Consejos de Informativos de RTVE han protestado por una situación de atasco que consideran "inaguantable", "alarmante" y "límite", que empieza a "hacer daño a la marca de RTVE".

La ley de renovación de cargos de la radiotelevisión pública fue aprobada por unanimidad el pasado septiembre, pero su aplicación está desde entonces atascada en el Parlamento por la falta de acuerdo del PP con el resto de grupos para desarrollar el reglamento para un concurso público.

Todo el arco de la oposición acordó un borrador de concurso público para la elección de cargos que presentó a las Mesas del Congreso y del Senado, que han encargado informes jurídicos sobre su legalidad y sobre cómo han de votar de forma conjunta la propuesta.

Una propuesta que cuenta con el apoyo de la Mesa de la Cámara Baja, pero no de la Alta, donde tiene mayoría el PP.

"Esta situación es inaguantable. La renovación es urgente y necesaria", ha indicado el diputado socialista José Miguel Camacho, quien ha afeado que el PP impida con su mayoría en el Senado que la renovación de la cúpula de RTVE se materialice.

A juicio de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, la situación es "absolutamente vergonzosa y alarmante", ya que el PP "tiene secuestrada por completo la radiotelevisión pública de todos".

Una situación de bloqueo ante la que todos los representantes de los grupos de la oposición han pedido a los populares que se sumen al acuerdo para renovar a la dirección de RTVE.

Para Guillermo Díaz, de Ciudadanos, el PP "sostiene una dirección inoperativa y sin legitimidad, haciendo daño a la marca de RTVE todos los días".

"Lo de RTVE no tiene nombre", ha subrayado el diputado del PDeCAT Feliu Guillaumes, mientras que desde Compromís Joan Baldoví considera que se ha llegado a una situación "límite": "Por el bien de la democracia y por el bien, en definitiva, de la libertad de expresión, el problema de RTVE tiene que tener una solución ya".

La diputada de Unidos Podemos ha asegurado que su grupo está estudiando "distintas medidas" para desbloquear la situación, incluidos un recurso de amparo y de inconstitucionalidad.

Tanto Vera como Camacho han agradecido a los trabajadores de RTVE, que han acudido a la concentración a las puertas del Congreso vestidos de negro en señal de protesta, su "valentía" a la hora de dar la cara para denunciar la "manipulación" en la radiotelevisión pública.

El presidente del Consejo de Informativos, Alejandro Caballero, ha instado al PP a que participe del acuerdo parlamentario para renovar al Consejo de Administración y recuperar la independencia editorial de RTVE, de manera que disipe "cualquier duda sobre su postura en cuanto a que estén intentando bloquear o retrasar este acuerdo".

El bloqueo, ha incidido Caballero, perjudica a los ciudadanos, que están recibiendo un servicio público "defectuoso"; a los trabajadores, que no pueden cumplir con "honestidad y dignidad" con su mandato de servicio público, y a los políticos populares "porque están transmitiendo una imagen que no se corresponde con el entorno democrático" en el que los gobiernos no intervienen en televisiones públicas.