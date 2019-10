Guatemalteco buscará en la Bienal de Florencia oportunidades para otros artistas

El artista guatemalteco Mod Cárdenas es autodidacta. Con poco más de 13 años empezó a pasar las hojas de los libros artísticos buscando conocimientos e inspiración para hacer "arte urbano" y cumplir con esa premisa de "libertad y de arte para todos".

Ahora, a sus 37 años, representará a Guatemala en la Bienal de Florencia con el objetivo de conseguir oportunidades para otros artistas junto al otro elegido en el país centroamericano, Sergio Valenzuela, más conocido como Valenz. Pero en sus ocho obras se ven sus mismas raíces y un detalle que las identifica: todas tienen aerosol.

Pregunta: ¿Qué siente con su primera participación en la Bienal de Florencia?

Respuesta: La verdad estoy muy emocionado desde que recibía esta invitación. La recibimos simultáneamente Valenz y yo, vamos los dos. Y creo que hay mucha expectativa en el sentido de que uno va realmente a la cuna del renacimiento, donde iniciaron muchos artistas que uno respeta, admira, y de los que aprendió también. Honestamente, van más de 70 países, entonces conocer las otras culturas, las otras formas de expresión, es de lo más emocionante que hay (...) eso es lo principal, conocer, aprender y al mismo tiempo mostrar nuestra propia cultura visualmente, algo que a veces se hace muy esporádicamente y ahora es una muy buena oportunidad.

P: ¿Cómo definiría la obra que presentará en la Bienal?

R: Presento mis dos estilos: pop-art, mi estilo óptico, y mis abstracciones. Seleccionaron los dos estilos para que se mostraran y creo que va realmente Mod Cárdenas al completo a exponerse por allá. Las obras que llevo son ocho, las que van a estar expuestas, y son de verdad estilos muy representativos míos.

P: La evolución de tu obra desde los inicios hasta ahora es muy notoria pero mantienes siempre la raíz.

R: Ha sido muy interesante. Yo aprendí arte clásicamente cuando tenía más o menos 13 años. Me encantó. Fui muy autodidacta. Iba a estudiar libros y obras. Mi meta era hacer arte urbano en Guatemala porque no había y tuve la oportunidad de viajar mucho de joven, afortunadamente. Y lo conocí, y lo vi, conocí muchos artistas y me encantó ese sentido de libertad y de arte para todos.

Fue mi meta. Fui el primer artista de stencil en Guatemala, en hacerlo como arte. Fui un artista anónimo más o menos trece años haciendo solo arte urbano y en la calle (....) Mi siguiente meta fue integrar el arte urbano con las bellas artes. Quería que hubiera una obra que fuera resultado de la unión de las dos y se creía imposible agarrar partes y partes y hacer algo nuevo.

Cuando logré eso fue que empezaron a buscarme coleccionistas, museos y otras galerías (...).

En abstracción yo estudié psicología clínica. Estudié para mi arte, para que mi abstracción tuviera una conexión mucho más humana y más profunda desde lo emocional y quería conectar con el ser, con la persona. Mucha gente me dice esta (obra) nada que ver con esta, este estilo muy diferente, pero realmente todas vienen desde mis inicios y siento que la necesidad de expresión es del cuadro.

No mantengo una línea tan constante y común porque voy agregando, quitando y poniendo elementos, pero las raíces y la inspiración son las mismas.

P: ¿Qué supone para Guatemala estar presente en este evento?

R: Creo que es muy importante en el sentido de que vamos artistas que realmente tenemos una representación bastante larga en trayectoria y bastante única también en cuestión de estilos. Los dos hemos tenido oportunidad de exponer afuera, práticamente en todos los continentes del mundo, y creo que para que vaya alguien de nuestra propia ciudad, de nuestro país, es muy bonito porque vamos al final representándonos a todos (...).

P: ¿Es una ventana para el arte y los artistas guatemaltecos?

R: Creo que sí. Algo que esperamos mucho es poder mostrar nuestro trabajo y conocer más gente para abrir oportunidades a otros artistas. Tanto Valenz como yo trabajamos mucho en poder potencializar carreras de artistas nuevos, en poder ser guía, mentor y orientar. Entonces creo que ahí se van a abrir más puertas más puertas, más posibilidades (...).

P: ¿Cómo valoras la situación del arte y del artista en Guatemala?

R: Creo que es a nivel mundial muy similar. Lo principal y lo que yo siempre he creído es crear para uno, sabiendo que si se va a mostrar tiene que ser algo que viene con mucho coraje, con mucho valor. Si se va a hacer como profesión tiene que verse como tal (...). Si me voy a dedicar a vivir del arte tengo que tener mucha disciplina, toda la entrega y verse uno finalmente como un pequeño emprendimiento (...).

No todo lo que hace un arista es arte y no todas las obras que hace un artista merecen ser expuestas tampoco.

P: ¿Falta apoyo del Estado?

R: Creo que sí y honestamente sí soy muy consciente en decir que primero que tenemos que salir de muchas otras a nivel estatal y socioeconómico. Pero creo que aunque sí hay apoyo es un apoyo muy desorganizado o muchas veces los artistas ni se enteran (...).

El Gobierno se pierde un poco en este sentido, no digamos en todo lo demás (...).