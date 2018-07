Guirao espera que los cines rebajen el precio de la entrada con la bajada IVA

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha confiado esta tarde en Almagro (Ciudad Real) en que a partir de hoy los cines españoles repercutan en el precio de sus entradas la bajada del IVA que acaba de entrar en vigor.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de la cuadragésimo primera edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el titular de Cultura y Deporte ha considerado que los cines deberían bajar el precio de las entradas.

"No será una gran cantidad, pero es un esfuerzo fiscal que se hace desde el Gobierno y eso tiene que repercutir en la gente, si no tanto pelear no habría servido para nada", ha comentado el ministro a preguntas de los periodistas.

Guirao ha agradecido a los grupos políticos la aprobación de los presupuestos que han hecho posible la rebaja de este impuesto a las salas cinematográficas de España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que contemplan la reducción del 21 al 10 por ciento el precio de las entradas a los cines.