Guiraudie: Siempre he vivido como si la homosexualidad fuera algo normalizado

Con motivo de la celebración de la Semana del Orgullo LGTB, la Filmoteca Española dedica del 4 al 31 de julio un ciclo al cineasta francés Alain Guiraudie, quien afirmó, en una entrevista con Efe, que siempre ha vivido como si la homosexualidad "fuera algo normalizado".

"No sé si me interesa vivir mi sexualidad como la de la mayoría de los heterosexuales", explicó el realizador de 54 años.

"No tengo ganas de vivir con alguien toda la vida, tener niños o fundar una familia. En este terreno, los avances son muy lentos, y si son así, es porque, tal vez, no se pueden lograr más rápidamente", agregó en alusión a la importancia de las manifestaciones y reivindicaciones LGTBIQ+ en pleno siglo XXI.

Guiraudie recuerda la polémica que se vivió en Francia, en 2013, en torno a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Ahí me di cuenta de que no, de que realmente la homosexualidad no estaba aceptada en absoluto por una parte muy grande de la población", comentó. "A mí las bodas no me interesan en absoluto, pero al ver esa respuesta de la gente y la oposición de la derecha reaccionaria y católica, fui a manifestarme", indicó.

El francés es conocido en España especialmente por su película "El desconocido del lago" (2013), con la que fue galardonado en Cannes con el premio al mejor director en la sección "Un certain regard". Esa cinta, la única que se ha estrenado en España a pesar de su larga carrera, fue elegida por "Cahiers du Cinema" como la mejor de ese año.

"Siempre es agradable que te dediquen un ciclo así. Estoy encantado porque, además, me siento muy latino", concedió Guiraudie, que reside en Toulouse, al sur de Francia, "que es casi como una ciudad española".

Con el título "Alain Guiraudie. Libre como el viento", la muestra fue presentada este jueves en el Cine Doré por el propio cineasta, que charló con el público tras la proyección de su último trabajo, "Rester Vertical" (2016), una historia sobre un director en crisis.

Hoy también acudirá a la proyección de "El desconocido del lago".

"En realidad no me siento tan libre", reconoció. "Tampoco estoy seguro de que la libertad me interese del todo. Soy heredero de la 'Nouvelle Vague' y de la filmografía francesa, en general. Estoy en la misma onda que Godard, Pasolini o Fassbinder. No invento nada, solo soy un producto de la sociedad", declaró.

"Me alimento mucho de mi historia personal, de mis conocidos y de lo que me rodea", valoró.

"El cine siempre bebe de la realidad. Si hago cine es porque este compromiso con la realidad me interesa; la libertad en sí misma no me interesa tanto", manifestó el realizador, quien siempre ha buscado que sus películas sean "una expresión" de su propia singularidad.

En la retrospectiva que le dedica Filmoteca España pueden verse también "Voici venu le temps" (2005), "Le roi de l'évasion" (2009), "Les héros sont immortels" (1990), "Tout droit jusqu'au matin" (1994), "Ce vieux rêve qui bouge" (2001), "Pas de repos pour les braves" (2003), "Voici venu le temps" (2005) y "Tout droit jusqu'au matin" (1994), títulos que tratan de buscar la belleza a través de la sexualidad.

"En mi cine trato de erotizar tipos de cuerpos que no solemos ver en el cine, ya sean viejos u obesos", señaló. "Me gusta encontrar la belleza en lo que se considera feo por la sociedad, y convertir a esas personas en objetos de deseo", comentó.

Y así seguirá reflejándolo en sus obras porque aquel éxito en Cannes no le cambió en absoluto, sino que reforzó su forma de interpretar la realidad.

"El éxito me llegó a los 50, bastante tarde, así que no me podía cambiar de manera muy fundamental", precisó un Guiraudie que relativiza aquel logro.

"Fue un éxito de crítica y de distribución (20 países), pero en Francia vendimos 140.000 entradas. 'La vida de Adele' vendió un millón. Con esto quiero decir que no me he forrado. Ha sido casi un malentendido. Ocurrió un poco de casualidad", reconoció entre risas.

No obstante, aquel espaldarazo a "'El desconocido del lago'" le permitió reafirmar su libertad dentro del cine.

Y es por eso que pudo rodar "Rester Vertical" de forma "completamente libre". Sin el espaldarazo de Cannes, "no me hubiesen financiado", finalizó.