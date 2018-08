Gustavo Santaolalla llega a Colombia con su gira "Desandando el Camino"

El cantante y compositor argentino Gustavo Santaolalla llegará a Colombia el próximo 19 de septiembre como parte de su gira "Desandando el Camino", con la que busca recorrer al menos siete países, informaron hoy los organizadores.

"El multipremiado artista presenta 'Desandando el Camino', un show donde hace una retrospectiva de su prolífica carrera musical, abarcando desde sus primeros años de Arco Iris hasta los éxitos de Bajofondo, sus discos solistas, las bandas sonoras compuestas para películas y para el famoso videojuego The Last of Us", manifestó TuBoleta en un comunicado.

El artista es reconocido por haber ganado dos Premios Óscar en la categoría de mejor banda sonora con las películas "Babel" (2007) y "Brokeback Mountain" (2006).

Santaolalla se presentará junto a su agrupación en el Teatro Jorge Eliece Gaitán, en el centro de Bogotá, tras su paso por el Teatro Colón de Buenos Aires y ciudades de Costa Rica y Uruguay.

Después del concierto en Bogotá continuará su gira por Ecuador, Perú y México, agregó la información.

El músico interpretará éxitos de su repertorio acompañado del violinista Javier Casalla, quien lo ha acompañado durante gran parte de su vida artística; de la melodiosa voz de Barbarita Palacios y de la destreza en el contrabajo y chelo de Nicolás Rainone.

De igual forma subirán con él al escenario el pianista Andrés Beeuwsaert y el batería Pablo González, quien trabaja también para la agrupación argentina Illya Kuryaki And The Valderramas.

Santaolalla suma a sus distinciones un Premio Globo de Oro, dos Premios Bafta y cuatro premios Konex, y la participación en más de una veintena de producciones.

Entre sus producciones musicales se encuentran trabajos con Juanes, Café Tacvba, Caifanes, Molotov, Los Prisioneros, Jorge Drexler y Julieta Venegas, entre otros.