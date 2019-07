Bad Gyal lanza "Santa María", su nuevo sencillo junto a Busy Signal

La cantante catalana Bad Gyal ha publicado la pasada madrugada, tras meses de expectación, el sencillo "Santa María", su primer lanzamiento con los sellos Interscope y Aftercluv, con quienes firmó hace tres meses, junto con el jamaicano Busy Signal, conocido por el exitoso "Watch out for this".

"Santa María" había atrapado por completo el interés de los seguidores de la cantante en las redes sociales desde que Bad Gyal la estuvo interpretando en sus bolos durante la última temporada sin dar el paso de lanzarla oficialmente en las plataformas.

A partir de entonces, han sido constantes por parte de los fans los mensajes en Twitter y en Instagram pidiendo a Bad Gyal el lanzamiento de "Santa María", y la aparente impasibilidad de la artista desencadenó un aluvión de memes y bromas al respecto.

"Santa María" mezcla los ritmos jamaicanos que caracterizan a Busy Signal con el dancehall que Bad Gyal trajo a España tres años atrás, y se complementa con pinceladas de reggaetón, trap y R&B, en dos minutos y medio de canción.

Una mezcla de ritmos que, unidos a unas letras de contenido sexual explícito, ha despertado a las redes de inmediato, que han reaccionado mayoritariamente con mensajes de aprobación para convertir "Santa María" en "trending topic" en Twitter.

Bad Gyal (Vilassar de Mar, 1997) es conocida por que, en 2016, grabó algunas canciones con el productor DJ Fake Guido e hizo videoclips de bajo presupuesto que arrasaron en YouTube.

"Pai", una versión de "Work" de Rihanna, e "Indapanden", ambas en catalán, fueron sus primeros temas y videoclips que alcanzaron reconocimiento.

A finales de 2016 publicó el mixtape "Slow Wine", con el que se hizo famosa por los nuevos ritmos jamaicanos que aportó al panorama musical español, con sencillos como "Fiebre" y "Mercadona", dos de sus canciones más populares a día de hoy.

En 2018 lanzó su segundo álbum, "World wide angel", con el que Bad Gyal se convirtió una artista reconocida internacionalmente. Desde entonces, ha hecho bolos en festivales de países de todo el mundo, entre los que destacan Japón y Estados Unidos.

Este verano, Bad Gyal continúa su gira con paradas en el Festival Sónar de Barcelona (20 de julio), el Arenal Sound (Burriana, Castellón), en el MOMA PS1 (Nueva York) y en el Hellow Festival de Monterrey (México).