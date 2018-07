HBO España estrena "Heridas abiertas", adaptación del best seller de Flynn

"Heridas abiertas", adaptación televisiva del best seller homónimo de Gillian Flynn, será estrenada este lunes por HBO España, en el que la actriz cinco veces nominada al Oscar Amy Adams se pone en papel de una reportera alcohólica que regresa a su pueblo para investigar el asesinato de dos jóvenes.

"Es mi primera criatura, mi primera novela. Es algo extraño y maravilloso para mí llevar el texto a la pantalla, dejando que se convierta en algo diferente, pero sin dejar de honrar las interpretaciones de los lectores", afirma la autora.

Dirigido por Jean-Marc Vallée ("Big Little Lies") y con guion escrito por Marti Noxon ("UnREAL") junto a Flynn, la serie se compone de ocho episodios que se sitúan en la pequeña ciudad natal de la protagonista, Camille Preake, quien luchará para poner orden al "puzzle psicológico de su pasado" y descubrirá que este "se identifica de manera significativa con el de las jóvenes víctimas", según explica HBO España.

"Me fascinó su obsesión por las palabras, la forma en la que las usa para definirse a sí misma, para curar y causar dolor, y su forma de describir el mundo, su forma de hablar de sí misma, sus heridas e imperfecciones. Una voz tan única, tan cruda, tan oscura, pero a la vez honesta y vulnerable. Esta es la belleza de Camille Preaker y de Amy Adams", confiesa Vallée.

Rodada en Los Angeles, el norte de California y Atlanta, cuenta con un reparto completado por Patricia Clarkson ("Maze Runner"), Chris Messina ("The Mindy Project"), Eliza Scanlen ("Home and Away)" y Elizabeth Perkins ("This is Us"), entre muchos otros.