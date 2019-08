HBO grabará una serie sobre varias mujeres en el mundo del "skateboard"

La cadena de televisión HBO grabará una serie sobre un grupo de mujeres de Nueva York (EE.UU.) aficionadas al "skateboard" que se llamará "Betty", avanzó este miércoles el diario "The Hollywood Reporter".

La nueva ficción de la HBO, la cadena responsable del éxito de "Game Of Thrones", se basará en una película independiente de la realizadora californiana Crystal Moselle, "Skate Kitchen", que se presentó en la edición de 2018 del Festival de Sundance.

Al igual que la película, la serie de seis episodios se desarrollará en Nueva York y seguirá a "un grupo diverso de mujeres jóvenes inmersas en el mundo predominantemente masculino del skateboard".

Las actrices de la cinta original, Rachelle Vinberg, Nina Moran, Kabrina Adams, Dede Lovelace y Ajani Russell repetirán sus respectivos papeles en la futura producción.

Precisamente, el elenco será dirigido de nuevo por Moselle, quien junto a Lesley Arfin ("Love") trabajará como directora, guionista y productora ejecutiva de la serie.

No hay una fecha concreta para el estreno de "Betty", que previsiblemente estará disponible en la nueva plataforma de contenidos HBO Max, el nuevo servicio de "streaming" que estrenará WarnerMedia en la primavera de 2020.

HBO Max incluirá en su oferta a HBO, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes.

La plataforma se unirá con apuestas como esta a la durísima competencia por el mercado del "streaming", donde, hasta ahora, ha reinado Netflix frente a otros competidores de nivel como Amazon o Hulu.

"HBO Max reunirá las diversas riquezas de WarnerMedia para crear experiencias de usuario y programación como no se han visto antes en una plataforma de 'streaming'", aseguró el presidente de WarnerMedia Entertainment, Robert Greenblatt, en su presentación.

Así, "Betty" formará parte de una creciente lista de producciones originales como "Ballers", "Barry", "Euphoria", "Gentleman Jack", "High Maintenance", "His Dark Materials", "Insecure", "Los Espookys", "Lovecraft Country", "Mare of Easttown", "Mrs. Fletcher", "The Nevers", "My Brilliant Friend", "The Plot Against America", "Perry Mason", "Righteous Gemstones", "Succession", "Westworld" y "Watchmen", entre otros.