La Habitación Roja prosigue gira tras enfermedad y documental sobre su cantante

El grupo valenciano de pop-rock La Habitación Roja (LHR) prosigue mañana en Barcelona la gira de presentación de su último disco, "Memoria", que suspendieron por un trombo pulmonar de su cantante, Jorge Martí, en cuya vida se basa el recién estrenado documental "In the middle of Norway".

El quinteto, formado en l'Eliana (Valencia) en 1995, continúa la gira de presentación de "Memoria", un álbum producido por Paco Loco, mezclado por John Agnello, masterizado por Greg Calbi, con arreglos de cuerda de Chris Carmichael y que ha llegado a la fase final del Premio Ruido, que concede la Asociación Nacional de Periodistas Musicales, gracias a canciones como "Nuevos románticos", "Berlín", "Líneas en el cielo", "Estrella herida de muerte" o "Madrid".

Con más de 20 años de trayectoria, un buen puñado de discos y grandes canciones de pop en la onda de Teenage Fanclub, su guitarrista, Pau Roca, ha dicho a Efe estar "contentos" con su recorrido porque aún consiguen "sacar discos", y no hace balance para no ser "cortoplacista".

"Somos un grupo que piensa poco en su futuro y a corto plazo. Hacemos lo que nos gusta y los discos que nos convencen", afirma Roca sobre una banda que siguen siendo "los mismos, en el mismo pueblo". "Nuestro movimiento es continuo pero paulatino, y nos damos cuenta al escuchar una canción nuestra antigua", resume.

Nominados a dos Premios Carles Santos del Institut Valencià de Cultura y que recibirá el Premio anual de Onda Cero Valencia en la categoría de Arte y Cultura, "Memoria" debe su título a la última canción del álbum, "¿Quién eres tú?", dedicada a los enfermos de Alzheimer, de los que cuida en Trondheim (Noruega) Jorge Martí, donde vive con su mujer, aquejada de una enfermedad crónica.

Esta dicotomía del vocalista y compositor valenciano, estrella de la música en su país y enfermero desconocido en Noruega, es la base del documental "In the middle of Norway", de la egarense afincada en Estocolmo Mia P. Salazar, que se presentó en el pasado festival In-Edit con gran éxito de público y crítica y que acaba de recibir el Premio ED (Enfermería en Desarrollo).

Y fue este continuo ajetreo el que le provocó, el pasado mes de abril, un tromboembolismo pulmonar, del que ya se ha recuperado satisfactoriamente, lo que obligó al grupo a cancelar sus conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia previstos para aquella semana y a aplazar la gira de "Memoria" hasta pasado el verano.

El resto del disco Pau Roca admite que es "de teclados ochenteros y riffs con personalidad", con "guitarras que parecen teclados y tratadas de otra manera", y por ello es un disco "más coherente" que su predecesor, "Sagrado corazón", con un sonido "más original y orgánico".

A su juicio, canciones con títulos como "Algo de verdad", "Nada cambia", "En días como hoy" o "No fueron tiempos para enmarcar" no están escritas pensando en el 'procés' catalán, "pero podrían". "Desde València lo vemos con bastante sensibilidad", admite Pau Roca, "optimista" tras el cambio de gobierno en esta comunidad.

Mañana, LHR desembarcarán en la (2) de Apolo, donde ofrecerán dos horas de concierto, o sea, todo el nuevo disco y temas que no suelen entrar en los repertorios festivaleros.

Luego, visitarán Murcia -día 15-, Elda (Alicante) -día 21-, el Wizink Center de Madrid -17 de enero, con Love of Lesbian y Elefantes, entre otros-, Zaragoza -día 18-, Pamplona -día 19-, Ferrol -día 25-, A Coruña -día 26-, Toledo -16 de febrero-, Granada -22 de marzo- y Córdoba -día 23-, entre los conciertos ya confirmados.