Hadawi:"Me decían que tenía pájaros en la cabeza cuando hablaba de ser actor"

Decidió dejar Siria para ir en busca de su "pasión", la interpretación. Bouzan Hadawi, que da vida a un líder yihadista en la serie "La Unidad" y estuvo a las órdenes de Brian De Palma en "Domino", habla con Efe de sus sueños y sus inicios como actor: "Siempre quise trabajar con Tarantino".

Apasionado de su profesión, Bouzan Hadawi, originario de Alepo (Siria), dejó atrás su ciudad y a su familia en busca de su "sueño", ser actor. El deseo fue más fuerte que aquellos comentarios que escuchaba de pequeño cuando hablaba de su verdadera "pasión", la interpretación.

"Cuando era pequeño hablaba con mis amigos y les decía que iba a ir a buscar mi sueño. Ellos me decían que tenía muchos pájaros en la cabeza", relata a Efe el actor, quien recientemente estrenó la serie "La Unidad" (Movistar+), donde da vida a un líder yihadista que alienta a sus seguidores a atentar en España para vengar la muerte de su padre, capturado por los miembros de la Unidad de Investigación Policial española.

"Ahora es real", continúa Hadawi con una gran sonrisa en el rostro mientras cuenta, entre risas, que son sus amigos de la infancia los que ahora se deshacen en halagos al verle en pantalla.

Fue su madre la que alentó al actor a dejar Alepo e ir en busca de una oportunidad en Europa: "¡Tú puedes con todo!", recuerda Hadawi con un brillo especial en los ojos. "Mi madre siempre me apoyó y me apoya y fue la que me dijo que debía irme a otro país a aprender nuevas culturas, otros idiomas y perseguir mi sueño".

Bouzan Hadawi no puede esconder su felicidad cuando habla de sus proyectos y, en especial, cuando relata cómo comenzó en el mundo de la interpretación: "Empecé con 17 años en el Teatro de Palmira en una obra súper importante. Hice de Alejandro Magno".

"Era una productora de Bélgica que buscaba gente nueva. Les gustó cómo hice la prueba y, además, -dice entre risas- llevaba el pelo largo, por lo que cuadraba perfectamente para el papel", explica Hadawi.

Ese amor por el séptimo arte y la buena experiencia en el Teatro de Palmira -una absoluta maravilla arquitectónica en medio del desierto de Siria que ha sido testigo y víctima de los incesantes bombardeos- le dieron alas a Hadawi para mudarse a Turquía, donde tenía familia, con la intención de dedicarse a estudiar interpretación.

"Con 22 años me fui a vivir a Turquía, mi familia tiene origen turco y tenemos gente allí. Poco tiempo después mi familia me apoyó para que me fuera a España donde empecé realmente mi carrera", argumenta el actor, quien tuvo que complementar sus clases de interpretación con otras de español.

"Empecé a estudiar interpretación, a conocer las agencias de representantes y a moverme por muchos castings", expone Hadawi, que reconoce sentirse "feliz viviendo en España": "Los españoles son mi gente. Tengo muchísima suerte".

Su andadura como actor comenzó con un pequeño papel en la película "Truman" (2015) de Cesc Gay y otro en la serie "Servir y proteger" (2019), donde interpretó a un refugiado sirio. No obstante, el gran salto fue cuando su representante le llamó para participar en "Domino", un largometraje de Brian De Palma.

"Estaban buscando caras nuevas para una película de Brian De Palma. Hice la prueba y una semana después me habían cogido. Siempre había tenido el sueño de trabajar con él·, cuenta el actor, quien también admite que tiene pasión y deseos de trabajar con Tarantino.

"En ese momento me dije 'A partir de ahora puedo arrancar el coche. Voy a tope con la interpretación'", sigue contando Hadawi, al que le llegó la oportunidad de "La Unidad" en 2019, cuando también rodaba en España la serie finesa "Peacemaker".

"Estoy muy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, es mi pasión", repite el actor quien, sin embargo, frunce el ceño al hablar de la dificultad, por el peso emocional, de interpretar en "La Unidad" a un personaje como Nadim, un líder terrorista.

"Al principio me costó. Es un personaje firme, que tiene presencia, que ha vivido mucho porque ha luchado en guerras en Siria, en Afganistán y en Irán" cuenta, "Yo vengo de Siria y sé que ese personaje, aunque es una persona dura, tiene un pasado que es un drama".

Explica que se dedicó a estudiar durante cinco meses "la manera de transmitir y de hablar de un líder" porque su papel se basa en el "llamamiento": "Es un personaje que tiene mucho ritmo y mucha acción, pero no en el sentido de pelear sino de llamamiento, eso era lo más duro".

"Había que sentirlo y transmitir porque eso es lo que el público quiere, que el actor les transmita", argumenta Hadawi, quien agradece tanto a la traductora de árabe clásico con la que trabajó el guion como al director Dani de la Torre, del que habla, al igual que lo hace de la interpretación, con absoluto respeto y cariño.

"Es un director muy especial, muy talentoso. Ha hecho una serie muy potente que va a triunfar a nivel internacional y va a mostrar al mundo el talento que tenemos en España", concluye.

Patricia Muñoz Sánchez