Halle Berry, "emocionada" al estrenar su primera película como directora

La actriz Halle Berry ha dado el salto a la dirección con "Bruised", una cinta que se estrenará en el mes de septiembre del Festival de Toronto (Canadá), uno de los más importantes del mundo.

La actriz ha confesado sentirse "emocionada" al enterarse de que su película era una de las seleccionadas para la sección oficial, y agradeció al festival "este maravilloso reconocimiento", que recibe con "humildad". Agradece también a sus compañeros de reparto y al equipo de productores la "confianza" que han depositado en ella.

"Estoy como loca (...), dando volteretas en el jardín. Nos vemos en septiembre", ha escrito en su cuenta de Instagram la intérprete de "Strom" de la saga "X-Men".

Berry, la primera afroamericana que ha logrado un Óscar a Mejor Actriz por "Monster's Ball", además del reto de dirigir su primera película, interpreta también el papel protagonista, Jackie "Justice", una luchadora de artes marciales mixtas en horas bajas, que debe volver a hacerse cargo de su hijo de seis años, en un momento en el que quiere volver a recuperar su espacio en el ring y como madre.

Fanática del cuidado al cuerpo y la comida sana, la actriz entrena para mantenerse en forma, casi a diario, un ejercicio que ha tenido que extremar para interpretar a esta mujer que, como muchos de sus personajes, tiene que hacer frente a situaciones extremas.

Después de dedicarse al cuidado de sus hijos Nalah, de 12 años, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry, y Maceo de seis, junto al actor Oliver Martínez, la actriz volvió hace tres años a retomar su actividad en el cine. "Eran pequeños y decidí no trabajar apenas porque debía estar para ellos", dijo en una entrevista con Efe.

La actriz de "Catwoman" o "Swordfish" no se pone límites en el cine y su faceta como productora que comenzó con "Frankie & Alice" y continúo después con el thriller del español Luis Prieto y ha continuado con "Kidnap" ("Secuestrado) es también reconocida.

A pesar de su deseo de seguir creciendo en el mundo del cine, no tuvo ningún problema tras conseguir el Óscar en formar parte en "Die Another Day" ("Muere otro día) como "chica Bond". "Meterme en el fantástico mundo de James Bond me pareció fantástico. Era una magnífica ocasión para cambiar de registro", manifestó Berry en aquella ocasión.

“Ganar el Oscar fue un gran momento para mí, pero desde entonces mi carrera no ha cambiado. Es algo que me ha inspirado a buscar mejores papeles, pero no ha condicionado mis elecciones”, comentó tiempo después.

Una actriz que no deja indiferente a nadie sobre la alfombra roja en la que se atreve con transparencias de Elie Saab, con los brillos de Pamella Rolland o Atelier Versace.