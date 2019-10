Halloween, un día con limitaciones en EE.UU. para los pedófilos registrados

Halloween, el equivalente en los países anglosajones al Día de Muertos de la cultura hispana que se celebra cada 31 de octubre, es un día con restricciones para las personas con condenas por pedofilia y otros delitos sexuales en estados de EE.UU. como Florida.

En el condado Hillsborough, costa oeste de Florida, el jefe de los alguaciles, Chad Chronister, ha acompañado estos días a sus agentes en la tarea de tocar a la puerta de los delincuentes y depredadores sexuales para comprobar si viven donde figura en los registros y recordarles las normas que rigen para este jueves.

Según informaron medios de Tampa, la ciudad más importante de Hillsborough, Chronister hizo un aviso a quienes piensen seguir hoy la tradición de la Noche de Brujas: "recuerden, no deben llamar a la puerta en las casas en las que la luz del porche esté apagada".

Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, esa es una de las cosas que los incluidos en la lista de delincuentes sexuales del estado, que son unos 26.000, según medios locales, deben hacer para mantenerse al margen de las actividades propias de un día en el que los niños son los grandes protagonistas.

En Halloween, los niños disfrazados van de casa en casa de su vecindario pidiendo golosinas, lo que se conoce como "trick or treat" (truco o trato), una costumbre que puede propiciar encuentros no deseados.

Funcionarios del Departamento Correccional han recordado en estos días a los delincuentes sexuales registrados que no pueden dar golosinas ni otro tipo de obsequios a los niños y deben apagar las luces de la entrada de sus casas, tener las cortinas bajadas y no decorar la vivienda con símbolos como calabazas, figuras de brujas, fantasmas, etc...

Tampoco pueden disfrazarse o enmascararse ni participar en actividades con niños so pena de ser detenidos.

Las autoridades floridanas recordaron este jueves a los padres que cuentan desde 2018 con una aplicación para teléfonos celulares que permite saber en cada localidad dónde viven los incluidos en la lista de delincuentes sexuales.

Al presentar esa herramienta tecnológica hace un año, Rick Swearingen, comisionado del Departamento floridano de Cumplimiento de la Ley, dijo que confiaba en que todos los padres descargasen la aplicación "antes de salir con sus hijos al 'trick or treat'" y que después la usasen "con frecuencia para mantener a sus familias seguras e informar de actividades sospechosas".

El alguacil de Hillsborough aconsejó a los padres que no dejen ir solos a sus hijos de casa en casa y que si no hay un adulto que pueda acompañarlos, al menos vayan en grupos y con un itinerario fijado previamente.

Una decena de estados tienen leyes similares a las de Florida y también hay normas de ese tipo de ámbito municipal o comarcal.

La polémica ha acompañado a esas leyes desde sus inicios, pues está dirigida a personas que pagaron o están pagando su deuda con la sociedad.

Este año la polémica se ha centrado en el condado Butts, en Georgia, cuyo alguacil, Gary Long, quería colocar carteles en las casas de los delincuentes sexuales avisando de que allí no se podía pedir "trick or treat", como ya hizo en 2018.

Un juez le ha impedido hacerlo mediante un fallo provisional en el que da la razón a quienes demandaron a Long por considerar que los carteles violaban la primera enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno hacer leyes que vayan contra los derechos de los individuos ya consagrados por las leyes fundamentales.