Halsey ratifica sus aspiraciones a diva global en su inicio de gira en Madrid

La estadounidense Halsey ha protagonizado este jueves el primer gran concierto internacional del año en España, con el que ella misma ha iniciado su nueva gira mundial, y se ha reivindicado como clara aspirante a nueva diva del pop global subiendo literalmente hasta el cielo del Wizink Center.

Por asistencia, más de 4.000 personas en la pista del recinto, pudiera parecer que la cita de la capital española era un taller de pruebas antes del asalto a países donde ya es una estrella con mayúsculas, pero aquí ha llegado con todo: una escenografía bella e impactante, su timbre ligeramente roto, aterciopelado en los momentos dulces y vibrante en los álgidos, y sobre todo mucha actitud.

Tres meses después de su paso por los Europe Music Awards de MTV celebrados en Sevilla, donde ya realizó una actuación ambiciosa, y tras pasar con nota hace dos años su anterior visita a la ciudad (en la sala La Riviera), este salto de aforo al Wizink Center se antojaba el paso lógico para una artista que en términos de éxito popular y presencia mediática no ha dejado de crecer.

Quedaba comprobar si los madrileños respondían con igual entusiasmo que el resto del mundo y, aunque no se ha vendido todo, los calefactores del viejo Palacio de Deportes han sido lo único frío de un "show" vitamínico y colorido en el que Ashley Nicolette Frangipane (Nueva Jersey, 1994), alias Halsey, ha templado a los asistentes.

Han sonado temas de "Manic", su tercer disco de estudio, publicado hace apenas dos semanas con algunos de los sencillos de mayor éxito de su aún breve carrera, pero también de sus trabajos previos, "BADLANDS" (2015) y "Hopeless Fountain Kingdom" (2017), de los que han sonado "I hate everybody" y "Bad At Love" que la han llevado a pujar por el puesto de descreída oficial del amor.

De partida, no obstante, resulta difícil encuadrar a Halsey, tan camaleónica en lo físico como en lo musical, donde ha flirteado con el pop convencional, el pop-punk, el EDM, la balada, el hip hop... De hecho, el título del último álbum alude en parte a esa variabilidad de estilos (así como al trastorno bipolar que le fue diagnosticado durante su composición).

Y aunque esa versatilidad pudiera resultar un lastre en un mercado en el que existen muchas reinas de la música con perfiles bien definidos, como los de Beyoncé (empoderamiento negro y femenino), Ariana Grande (diva del r&b) o Taylor Swift (pop y filocountry modosito), en ella se ha revelado virtud con un directo coherente, sin mayores saltos de aguja que sus numerosas salidas del escenario para cambiarse el estilismo.

Con puntualidad británica, apenas cinco minutos después de las 21 horas, ha saltado al terreno de juego, con pose de capo del barrio y las curvas de un puerto de montaña, acentuadas por un corsé de cuero con tachuelas, botas hasta las rodillas y las piernas desnudas.

"¿Listos para moveros?", ha dicho más como sentencia que como promesa, tras dejar absortos a los no iniciados con su explosivo arranque con "Nightmare" entre llamaradas de fuego y brincos por todo el escenario, desgañitándose como si fuese el final del concierto y no el inicio.

De fondo, un pantallón y dos grandes arcos de leds superpuestos que denotaban que esta no es una gira de pocas aspiraciones, con otras tres grandes plataformas de luces que pivotaban sobre su cabeza, como si fuese ella quien las dirigiera, señora de los elementos.

Porque Halsey se planta completamente sola en el escenario, sin bailarines, con sus tres músicos en los costados, casi ocultos, y se adueña del espacio desde el principio, tan segura y confiada en su deambular, con algo de actitud de estrella de rap, mientras va desgranando "Castle", "Heaven In Hiding", "Eyes Closed"...

"You Should Be Sad", su recientísimo devaneo con el country bailable, hace acto de presencia por primera vez en su repertorio en vivo a los 20 minutos de espectáculo, con un sombrero de cowboy, contoneos sensuales, una lluvia de chispas y guitarrazos eléctricos.

Tras "Haunting", asciende a los cielos subida a una de sus plataformas oscilantes sin perder el verso de "Forever... (Is A Long Time)" en la que es la metáfora más impactante de su poderío, aunque el concierto ha deparado más momentos icónicos, ya fuese con finos haces de luz o, toda de blanco, enfundada tras su guitarra con "Empty Gold" y "Finally / Beautiful Stranger".

"¡Qué afortunada soy de haber iniciado aquí mi gira mundial! Vine hace dos años y sois un público que se hace sentir", ha destacado, antes de concluir su discurso con un "Gracias" en español y pasar a la emotiva "100 Letters".

Puede que al tramo final le hayan sobrado un par de temas que han ralentizado el clímax, pero pocos de sus seguidores se habrán quejado tras 110 minutos de música en los que, aunque no haya cantado "Closer" (su colaboración con The Chainsmokers), sí ha habido tiempo para "Clementine", "Graveyard" y, cómo no, su gran éxito "Without Me".