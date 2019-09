Hancock, Marsalis y Einaudi actuarán en el Festival de Jazz de Barcelona

Herbie Hancock, Djavan, Wynton Marsalis y Ludovico Einaudi actuarán en la próxima edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que contará con Andrea Motis como protagonista del "Retrato de Artista", con cinco conciertos, tres de ellos estreno absoluto.

El primer concierto con entradas a la venta de esta edición tendrá lugar en el Teatro-Auditorio de Sant Cugat el 19 de octubre a cargo de Andrea Motis, a quien el festival dedica su Retrato de artista, que incluirá otras cuatro actuaciones: "Nuevas voces del vino" (Monvínic Experience, 22 de octubre), "The Art of the Quintet" (BARTS. 6 de noviembre), "Do outro lado do azul" (Palau de la Música, 20 de noviembre) y Martin Leiton Big Band (Luz de Gas, 13 de noviembre).

El festival, presentado este viernes por su cofundador, Tito Ramoneda, y su director, Josep Anton Cararach, se cerrará el 28 de febrero en el Palau de la Música con Wynton Marsalis.

El 51 Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que se desarrollará durante los próximos cinco meses, cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y el apoyo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.

El Palau de la Música acogerá los conciertos de Herbie Hancock (26 de octubre), Djavan (14 de noviembre), La Locomotra Negra con un homenaje a los 50 años del "Concert sacre" de Duke Ellington (15 de noviembre), The Golden Gate Quartet (13 de diciembre) y el 28 de febrero del 2020 Wynton Marsalis & The Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Más allá del jazz, el pianista y compositor Ludovico Einaudi actuará en L'Auditori (7 de noviembre) para presentar su nuevo proyecto, "Seven Days Walking".

El apartado flamenco del Festival, De Cajón!, tiene previstas las actuaciones del guitarrista Rafael Riqueni (24 de octubre, Conservatorio del Liceu), Las Migas (30 de octubre, L'Auditori Sala 2), el espectáculo "Farrucos y Fernández, Navidad en familia" (14 de diciembre, Teatre Tívoli) y la vuelta de Estrella Morente con su espectáculo "Copla" (20 de diciembre, Palau de la Música Catalana).

La sala BARTS del Paralelo también será sede del Festival con artistas como Richard Bona & Alfredo Rodríguez (23 de octubre); Kyle Eastwood (30 de octubre), con temas de películas que le han marcado y que ha contado con la ayuda de su padre, el actor Clint Eastwood; el Ron Carter Quartet (17 de noviembre), o Angélique Kidjo con su particular homenaje a Celia Cruz (19 de noviembre).

En el mismo espacio actuarán asimismo el dúo formado por John Scofield y Jon Cleary (21 de noviembre); el africano Manu Dibango y su "African Soul Safari", Ron Carter y su "Foursight", y la vuelta como pareja artística de Martirio y Chano Domínguez (28 de noviembre), con un programa dedicado a Ignacio Villa, el mítico pianista y cantante cubano más conocido como Bola de Nieve.

Otros conciertos serán los de los baterías Marc Guiliana -batería del último disco de David Bowie- con su proyecto "Beat Music" en la Sala 2 del Apolo (5 de noviembre) y Makaya en el Luz de Gas McCraven (7 de noviembre).

En el Conservatori del Liceu, se podrán ver el Peter Bernstein Quartet (21 de octubre), el dúo formado por Dave Douglas y Uri Caine (29 de octubre), el trío del pianista Yonathan Avishai (11 de noviembre) y el Joe Lovano Trio Tapestry (12 de noviembre).

Alba Armengou, Èlia Bastida, Joan Chamorro, The Campbell Brothers, Chicuelo con Marco Mezquida, ELE, Carla Motis, Pegasus, Jaume Vilaseca con su tercera entrega de "Jazznesis" y Dorian Wood son otros nombres de la programación en diversos espacios.

De las 43.000 entradas puestas a la venta del festival, ya se han vendido 15.000 y dos conciertos, los de Andrea Motis de Sant Cugat y el de Einaudi, ya tienen el aforo agotado, ha informado Ramoneda, que ha anunciado también que en el transcurso del festival, Herbie Hancock y Ron Carter recibirán la Medalla de Oro del Festival.