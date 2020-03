"Hannah", la novela de Christian Gálvez sobre el "Guardián del Ponte Vecchio"

"Ha llegado el momento de que se conozca la vida del "Guardián del Ponte Vecchio"; una novela de arte, de historia, pero "sobretodo de emociones", así define Christian Gálvez "Hannah" que narra la conmovedora labor de Gerhard Wolf, el cónsul alemán en Florencia en la II Guerra Mundial que salvó a centeneras de judíos.

"Hannah" (Penguin Random House) transcurre a través de dos líneas temporales: una ambientada en el presente a través de la historia ficticia de la propia Hannah y otra donde Florencia, ciudad bien conocida por el autor, es escenario de la vida de Gerhard Wolf durante la II Guerra Mundial, entre 1940 y 1944.

"Hannah, niña número 37. G. Wolf", con estas escueta frase en una cartilla de reclutamiento comienza la historia de Hannah, una mujer que descubre cómo su abuela fue uno de los centenares de judíos salvados por el diplomático, "un hombre que arriesgó su vida y se levantó contra la barbarie", ha declarado Christian Gálvez en una entrevista a Efe.

El reconocido presentador de televisión estrena la que es su tercera novela. También ambientada en Florencia, como en sus anteriores novelas -"Matar a Leonardo Da Vinci" y "Rezar por Miguel Ángel"-, esta vez narra una historia alejada de su habitual época del Renacimiento para adentrarse en plena II Guerra Mundial.

"He cambiado de perspectiva, aunque me haya quedado en Florencia, por la necesidad de cambiar y demostrarme a mí mismo que soy capaz de encontrar y contar otro tipo de historias, pero también porque fue la propia historia de Wolf la que me encontró a mí", afirma el escritor.

Sin embargo, el arte tiene un papel importante en "Hannah". El diplomático alemán no solo fue un eslabón primordial de una red que ayudaba a evacuar a los florentinos judíos perseguidos por el nazismo, sino también el responsable de la preservación del patrimonio cultural de Florencia como el Ponte Vecchio o la Galeria degli Uffizi.

La historia de Gerhard Wolf no puede evitar recordarnos a la de Oskar Schindler, ambos miembros del partido nacionalsocialista alemán que actuaron desde las propias entrañas del nazismo para salvar las vidas de un centenar de judíos.

"Schindler ha pasado a la historia por su gran sacrificio pero, a diferencia del empresario alemán, Wolf, que mandó a su familia a Suiza para alejarlos del peligro mientras el se quedaba en Florencia, arriesgó su vida sin nada tangible que ganar, algo inaudito que me parece brutal", explica el escritor.

Sin embargo, la historia del diplomático alemán apenas es conocida, millones de turistas pasan por el emblemático Ponte Vecchio de Florencia sin pararse a observar la placa conmemorativa que hay donde aparece inscrito el nombre de un tal Gerhard Wolf.

"Es metafórico cómo la historia de Wolf se encuentra en medio de un puente donde a cada lado de la orilla no se ha querido contar su historia, ya sea porque en Alemania hay un especie de silencio por formar parte del partido nazi o, en el caso italiano, porque es un alemán el que se llevó la gloria", afirma Gálvez.

En cuanto a su paso de presentador de televisión a escritor, Gálvez manifiesta haberse sentido "molesto" por las críticas del mundo de la literatura que tuvo que aguantar por ser "otro de la tele que escribe libros" pero cree haber "demostrado después de 8 libros" que respeta "la literatura y a los lectores", concluye Gálvez.